"سننتقم" :نائب قائد حزب الله يهدد بتوجيه ضربة غير مسبوقة لإسرائيل

جاء هذا في كلمه له صباح اليوم تحدث فيها عن التطورات الأخيرة على المنطقة الحدودية

قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم خلال كلمة له اليوم مهددا إسرائيل بأن تنظيمه سيرد بقوة في حال صعدت إسرائيل هجماتها جنوب لبنان.

وصرح في كلمته "حتى يوم أمس ، لا تزال الوفود التي أرسلت من الغرب على أعلى المستويات تسألنا ثلاثة أسئلة :"هل تنوون توسيع القتال أم لا؟، ما مصير المستوطنين وهل يمكنهم العودة بسلام إلى شمال أرض إسرائيل؟ هل ستبقى المقاومة في الجنوب على الحدود أم ستكون حلول محددة؟ كل هذا يقال من أجل الاستقرار في المنطقة".

وتابع قاسم :"أجبناهم في السر ونحن نجيبهم علنا..أوقفوا العدوان ضد غزة قبل أي سؤال. الحرب في الجنوب هي انعكاس للعدوان ضد غزة. واستمرارها مرتبط باستمرار العدوان ضد غزة، وتصعيد الحرب في الجنوب مرتبط بنشاط إسرائيل. إن وسعت إسرائيل عدوانها، سننتقم. سنثابر وسنثبت للإسرائيل بأننا أهل الميدان. ولا يمكننا أن نستسلم ، ولن تؤثر علينا أية تهديدات إسرائيلية، أمريكية أو دولية. نحن أهل الشرف والمقاومة والتحرير. سنكون في الميدان لتلقين إسرائيل وكل من يقف وراءها درسا لن ينسوه"

تأتي تصريحات قاسم رغم تكبد حزب الله خسائر كبيرة جراء الضربات الإسرائيلية حيث أعلن السبت أنه منذ بداية القتال مع الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان. قتل في صفوفه 131 مقاتلا من التتظيم غالبيتهم من قوة الرضوان. الذي يشكلون قوات النخبة والذين تم تدريبهم على مدار سنوات لمهمات معقدة.