الجزيرة تنشر ثم تحذف رسالة من السنوار يزعم فيها سقوط 1600 جندي إسرائيلي في غزة

وأعلن السنوار في رسالته أن 1600 جندي إسرائيلي سقطوا في القتال. وختم رسالته بالتأكيد على أن كتائب عز الدين القسام أبادت جيش إسرائيل

بثت قناة الجزيرة أمس الاثنين رسالة من يحيى السنوار، زعيم حماس، موجهة إلى أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في تركيا وقطر، يشرح فيها تفاصيل معارك رجاله ضد إسرائيل منذ بدء الهجوم البري، ولكن سرعان ما تم حذف المقال بسرعة بعد نشره على الإنترنت.

وكتب من نفقه إلى المسؤولين عن الهجوم: "كتائب عز الدين القسام تخوض معركة شرسة وغير مسبوقة ضد القوات الإسرائيلية، التي تتكبد خسائر فادحة في الأرواح البشرية والمادية".

https://twitter.com/i/web/status/1739201932487516344 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأضاف من مخبأه في غزة، "خلال الحرب البرية، هاجمت كتائب القسام ما لا يقل عن 5000 جندي وضابط إسرائيلي، فقتلت ثلثهم، وأصابت الثلث الآخر بجروح خطيرة. أما بالنسبة للمركبات العسكرية، فقد تم تدمير أو تضرر 750 مركبة.

وأعلن السنوار في رسالته أن 1600 جندي إسرائيلي سقطوا في القتال. وختم رسالته بالتأكيد على أن كتائب عز الدين القسام أبادت جيش إسرائيل وهي المسيطرة عليه ولن ترضخ لشروطه.

ووفقاً للجيش الإسرائيلي، الذي ينشر بدقة كل صباح أسماء الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في القتال في اليوم السابق، فقد قُتل 156 جندياً وأصيب 200 آخرون بجروح خطيرة منذ بدء العملية البرية. وفي المجمل، قُتل 489 جنديًا منذ الهجمات الدموية التي شنتها حماس في 7 أكتوبر.