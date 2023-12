الجزيرة تنشر ثم تحذف رسالة من السنوار يزعم فيها سقوط 1600 جندي إسرائيلي في غزة

بثت قناة الجزيرة أمس الاثنين رسالة من يحيى السنوار، زعيم حماس، موجهة إلى أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في تركيا وقطر، يشرح فيها تفاصيل معارك رجاله ضد إسرائيل منذ بدء الهجوم البري، ولكن سرعان ما تم حذف المقال بسرعة بعد نشره على الإنترنت.

وكتب من نفقه إلى المسؤولين عن الهجوم: "كتائب عز الدين القسام تخوض معركة شرسة وغير مسبوقة ضد القوات الإسرائيلية، التي تتكبد خسائر فادحة في الأرواح البشرية والمادية".