نتنياهو يطلب تدخل الرئيس الروسي والرئيس الصيني بقضية المختطفين الإسرائيليين في غزة

ويشار إلى أن نتنياهو زار اليوم شمال قطاع غزة وأكد أمام الجنود أن "القتال لن يتوقف حتى النصر".

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال الجلسة الخاصة في الكنيست من أجل المختطفين الإسرائيليين في غزة وقال إنه "قبل أيام عديدة دعا سفير الصين لدى إسرائيل وطلب منه نقل رسالة مباشرة الى الرئيس الصيني بخصوص المختطفة نوعا ارجماني، والتي اختطفت مع زوجها الى غزة".

وأضاف نتنياهو بأنه طلب تدخل الرئيس الصيني شي جينفينغ الشخصي بقضية نوعا ارجماني، كما أشار أيضا بأنه توجه الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطلب التدخل بكل ما يتعلق بالمختطفين من أصول روسية.

وتطرق نتنياهو الى اجتماعه قبل أيام مع رئيسة الصليب الأحمر وقال إنه "خلال اجتماعه معها وضع صندوق أدوية يحتاجها المختطفون، قلت لها خذي هذا الى معبر رفح، هي لم تقبل" وذكر نتنياهو أن "كانت محادثة لم تكل سهلة بالمرة، زوجتي سارة توجهت الى بابا الفاتيكان وطلبت منه التوجه الى رئيس الصليب الأحمر والطلب منه نقل أدوية، نحن لا نوفر أي جهد".

ويشار الى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين زار شمال قطاع غزة مع نائب رئيس هيئة الأركان الجنرال أمير برعام، وتحدث مع المقاتلين في المكان :"إصراركم وتصميمكم في المهمة بالقتال حتى النهاية وحتى النصر". وشدد نتنياهو :"كل من يتحدث عن التوقف- لا، لن نتوقف، المعركة مستمرة حتى النهاية، حتى نقضي عليهم، وليس أقل من ذلك".