تقرير:نتنياهو منع وزير الأمن غالانت إجراء نقاشات خاصة مع رئيس الموساد عن صفقات تبادل

أفادت القناة الإسرائيلية 12 نقلا عن مسؤولين مطلعين بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منع من وزير الأمن يوآف غالانت إجراء نقاشات حول قضية الأسرى والمختطفين، بحضور رئيس جهاز الموساد ددي برنياع، ووفقا لنفس هؤلاء المسؤولين، نتنياهو لا يمكنه منع نقاشات داخلية لوزير الأمن مع رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي والجنرال احتياط نيتسان الون، إلا أنه رفض مشاركة رئيس الموساد بها.

وبعث غالانت دعوتين على الأقل حول الموضوع لبرنياع، لكن مكتبه تلقى تعليمات من ديوان الرئيس الحكومة بأن نتنياهو لا يوافق على عقد الاجتماع. وبخصوص مواضيع أخرى، بينها نقاش يجري مساء اليوم، رئيس الموساد مشارك به.

وأوضح المسؤولون المطلعون بأن النقاشات التي يتم خلالها استخلاص السياسة في موضوع المختطفين، تجري في مجلس الحرب والذي يرسم السياسة ويحددها، ولذلك، بحسب المصادر نفسها، فإن غياب رئيس الموساد ليس أمرا دراماتيكيا، ويرى آخرون أن لهذه المناقشات أهمية كبيرة، باعتبارها بمثابة "عصف دهني رسمي" لكبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية، قبل الوصول الى كابينيت الحرب.

وفي تعقيب ديوان رئيس الحكومة ذكر أن رئيس الحكومة "لا يقيد رئيس الموساد، يمكنه الوصول الى الاجتماع وفقا لجدوله الزمني. من . ومن يحدد السياسة ويقرر في مسألة الأسرى والمفقودين هو من اختصاص مجلس الحرب". بينما مكتب غالانت لم يعقب على التقرير.