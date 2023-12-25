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إقالة قائد سرية في جولاني بعد تعريضه حياة الجنود للخطر في الشجاعية

i24NEWS
دقيقة 1
جنوب تسرائيليين
جنوب تسرائيليينMichael Giladi/Flash90

وقع الحدث قبل عدة اسابيع خلال المعارك الضارية في الشجاعية

أقال قائد الكتيبة 51 في لواء جولاني قائد سرية بعد أن عرض حياة المقاتلين خلال المعارك في الشجاعية للخطر، وبحسب النشر في N12 فإن قائد السرية الذي عرض حياة المقاتلين للخطر أمرهم الدخول للبيوت في المنطقة رغم المخاوف بأنها مفخخة، وأقيل قائد السرية وعين بمكانه قائد آخر. 

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ووقع الحادث خلال قتال عنيف في الشجاعية قبل ثلاثة أسابيع. خلال المعارك الضارية، حيث كانت مخاوف من استهداف صاروخ للمدرعات النمور التي كانوا يقيمون بها. قائد الكتيبة حظر الدخول الى البيوت بالمنطقة بسبب المخاوف من أنها مفخخة- لكن قائد السرية تجاوز التعليمات وأمر المقاتلين الدخول الى البيوت في المكان. 

انتهى الحدث دون إصابات، لكن كان من الممكن أن ينتهي بصورة أخرى. ويشار الى أن الكتيبة 51 في لواء جولاني تكبدت خسائر ثقيلة وذلك بعد سقوط 29 من المقاتلين في المعارك الصعبة. مع ذلك القوات واصلت القتال 

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