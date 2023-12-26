التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يقصف أكثر من 100 هدف جنوبي قطاع غزة خلال 24 ساعة المنصرمة

الجيش الإسرائيلي يقصف أكثر من 100 هدف جنوبي قطاع غزة خلال 24 ساعة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، "قضى مقاتلو الجيش الإسرائيلي على خلية إرهابية حاولت زرع عبوة ناسفة بالقرب من دبابة تابعة للجيش شمال قطاع غزة" وتابع "القوات تواصل قصف أهداف إرهابية في قطاع غزة من الجو، البحر والبر"

وأشار المتحدث إلى أن "الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية، يواصل مهاجمة العديد من الأهداف الإرهابية والخلايا الإرهابية والمواقع العسكرية التي تستخدمها المنظمات الإرهابية"

يأتي ذلك إطار تقديم المساعدة للقوات المناورة في الميدان، أنجز سلاح الجو طلعة هجومية في جنوب قطاع غزة. وفي إطار الرحلة، هاجمت عشرات الطائرات المقاتلة أكثر من 100 هدف لمسلحي لحركة حماس".

وتابع البيان"من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها ممرات الأنفاق والبنى التحتية الإرهابية لحماس الإرهابية والمواقع العسكرية التي تستخدمها المنظمة لمهاجمة قوات الجيش الإسرائيلي" وأضاف"واجهت قوات من اللواء 261 (بهاد 1) الليلة مجموعة إرهابية مسلحة في منطقة جباليا حاولت زرع عبوة ناسفة بالقرب من دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي كان يتواجد فيها بعض المقاتلين، ورداً على ذلك، هاجمت القوات الإرهابيين وخلال المعركة التي دارت مع الفرقة استهدفت الطائرات طائرة تابعة لسلاح الجو وبمساعدة المجمع الناري التابع للواء تم القضاء على الإرهابيين وتدمير البنية العسكرية التي كانوا يعملون فيها"