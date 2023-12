التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يقصف أكثر من 100 هدف جنوبي قطاع غزة خلال 24 ساعة المنصرمة

قناة تركية تطرد مذيعاة ظهر على الهواء بكوب "ستاربكس"

قامت قناة TGRT Haber TV التركية بفصل مذيعة أخبار تلفزيونية بعد ظهورها على الهواء مع كوب من سلسلة ستاربكس الأمريكية، التي تعتبر مؤيدة لإسرائيل في تركيا. وذكرت القناة أنه "يمنع منعاً باتاً على المعلن تقديم أي إعلان للشركة على قناة TGRT News TV". وأضافت: “شبكتنا تعرف حساسية الشعب التركي تجاه غزة وتدافع عنها حتى النهاية”.