التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يقصف أكثر من 100 هدف جنوبي قطاع غزة خلال 24 ساعة المنصرمة
الجيش يعلن عن مقتل الرقيب (احتياط) إليشا يهوناتان لوبر 24 عاماً من ميتسهار، واللواء احتياط جوزيف يوسف جيتارتس 25 عاماً من تل أبيب
لليوم الـ 81 من الحرب في إسرائيل تستمرالعملية البرية في قطاع غزة، والجيش يعلن عن مقتل الرقيب (احتياط) إليشا يهوناتان لوبر 24 عاماً من ميتسهار، مقاتل في الكتيبة 8104 تشكيل "رام" (179)، واللواء احتياط جوزيف يوسف جيتارتس 25 عاماً من تل أبيب، مقاتل مدرع في الكتيبة 7029 تشكيل رام (179)، في العملية البرية جنوب قطاع غزة.
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الحكومة العراقية: الهجوم الأميركي يمثل مساسا مرفوضا بالسيادة العراقية
الحكومة الإيرانية: سنرد على مقتل رضي موسوي في المكان والوقت المناسبين
قناة تركية تطرد مذيعاة ظهر على الهواء بكوب "ستاربكس"
قامت قناة TGRT Haber TV التركية بفصل مذيعة أخبار تلفزيونية بعد ظهورها على الهواء مع كوب من سلسلة ستاربكس الأمريكية، التي تعتبر مؤيدة لإسرائيل في تركيا. وذكرت القناة أنه "يمنع منعاً باتاً على المعلن تقديم أي إعلان للشركة على قناة TGRT News TV". وأضافت: “شبكتنا تعرف حساسية الشعب التركي تجاه غزة وتدافع عنها حتى النهاية”.
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تقرير: الولايات المتحدة تعمل على تغيير السلطة الفلسطينية استعداداً لفترة ما بعد الحرب
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة تحاول "إحياء" السلطة الفلسطينية للسماح لها بحكم قطاع غزة في المستقبل. وبحسب الصحيفة، فقد زار مسؤولون أميركيون رام الله في الأسابيع الأخيرة لتعزيز التغييرات داخل السلطة الفلسطينية، بما في ذلك استبدال الشخصيات الرئيسية. وقال مسؤولون فلسطينيون وأميركيون إن الولايات المتحدة تضغط من أجل هذا التغيير.
ليس لدى إسرائيل أي خطط لخفض المساعدات الإنسانية لغزة، على الرغم من عدم إحراز تقدم في المفاوضات
على الرغم من عدم إحراز تقدم في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن، فإن إسرائيل لا تنوي تقليص المساعدات الإنسانية لغزة للضغط على حماس. هذا الخيار، الذي اقترحه عدد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، تمت مناقشته خلال الجلسة الأخيرة للمجلس الوزاري المصغر. وقال مصدر سياسي لإذاعة “كان” الإسرائيلية إن مثل هذه الخطوة ستعني “خسارة الدعم الأمريكي”.
مصادر أمنية: قتيل و24 مصابا في القصف الأميركي على 3 مواقع لفصائل موالية لإيران في العراق
قتل عنصر على الأقلّ من فصيل عراقي منضوٍ في الحشد الشعبي إثر ضربات جوية استهدفت فجر، اليوم الثلاثاء، "ثلاثة مواقع" في وسط العراق، على ما أفادت مصادر أمنية عراقية، في وقت أعلنت الولايات المتحدة قصفها ثلاثة مواقع في العراق تستخدمها فصائل موالية لإيران.
وقال مسؤول في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إن قصفاً استهدف موقعاً للحشد في مدينة الحلّة مركز محافظة بابل في وسط البلاد "ما أدّى إلى مقتل عنصر" في فصيل موالٍ لإيران، وإصابة "20 آخرين بجروح، بينهم 8 من القوات الأمنية العراقية"، فيما أصيب 4 عناصر بقصف لموقع آخر في محافظة واسط في جنوب العراق. وأكّد مصدران أمنيان في بابل وفي واسط هذه
الجيش الإسرائيلي يقصف أكثر من 100 هدف جنوبي قطاع غزة خلال 24 ساعة
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، "قضى مقاتلو الجيش الإسرائيلي على خلية إرهابية حاولت زرع عبوة ناسفة بالقرب من دبابة تابعة للجيش شمال قطاع غزة" وتابع "القوات تواصل قصف أهداف إرهابية في قطاع غزة من الجو، البحر والبر"
وأشار المتحدث إلى أن "الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية، يواصل مهاجمة العديد من الأهداف الإرهابية والخلايا الإرهابية والمواقع العسكرية التي تستخدمها المنظمات الإرهابية"
يأتي ذلك إطار تقديم المساعدة للقوات المناورة في الميدان، أنجز سلاح الجو طلعة هجومية في جنوب قطاع غزة. وفي إطار الرحلة، هاجمت عشرات الطائرات المقاتلة أكثر من 100 هدف لمسلحي لحركة حماس".
وتابع البيان"من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها ممرات الأنفاق والبنى التحتية الإرهابية لحماس الإرهابية والمواقع العسكرية التي تستخدمها المنظمة لمهاجمة قوات الجيش الإسرائيلي" وأضاف"واجهت قوات من اللواء 261 (بهاد 1) الليلة مجموعة إرهابية مسلحة في منطقة جباليا حاولت زرع عبوة ناسفة بالقرب من دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي كان يتواجد فيها بعض المقاتلين، ورداً على ذلك، هاجمت القوات الإرهابيين وخلال المعركة التي دارت مع الفرقة استهدفت الطائرات طائرة تابعة لسلاح الجو وبمساعدة المجمع الناري التابع للواء تم القضاء على الإرهابيين وتدمير البنية العسكرية التي كانوا يعملون فيها"
كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني: "طوكيو ستفرض عقوبات على 3 أعضاء في حركة حماس"
قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة اليابانية ستفرض عقوبات على المدفوعات والمعاملات الرأسمالية الخاصة بثلاثة من كبار أعضاء حركة حماس وستجمد أصولا مملوكة لهم.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية إنه يعتقد أن الثلاثة متورطون في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي شنته حماس على إسرائيل وأنهم في وضع يسمح لهم باستخدام الأموال لتمويل مثل هذه الأنشطة الإرهابية.
تقرير: مسيرات تركية تقصف مواقع عدة شمالي سوريا
مصادر أمنية: مقتل شخص وإصابة 6 من الفصائل و10 من الأمن العراقي جراء القصف الأميركي
الهيئة البحرية البريطانية: بيان عن حادث غرب ميناء الحديدة اليمني
أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة، صباح اليوم الثلاثاء، أنها تلقت بيانا عن حادث على بعد حوالي 50 ميلا بحريا غرب ميناء الحديدة.
يأتي ذلك سط التوتر المتزايد في البحر الأحمر، جراء الهجمات الحوثية المتكررة على السفن التجارية وتهديد الملاحة الدولية، حذرت البحرية البريطنية من وقوع حادث قرب ميناء الحديدة اليمني.
بعد هجوم أربيل: الولايات المتحدة تقصف كتائب حزب الله في العراق
بعد ساعات على الهجوم بطائرة مسيرة ضدّ قاعدة للتحالف الدولي في أربيل شمال العراق، أتى الرد الأميركي.
فقد أعلن البنتاغون أن القوات الأميركية قصفت، أمس الاثنين، مواقع في العراق تستخدمها فصائل موالية لإيران.
وقال في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الضربات أتت ردا على سلسلة هجمات ضد موظفين أميركيين في العراق وسوريا من قبل ميليشيات تدعمها طهران.كما أشار إلى أن الهجوم شنه الذي مسلحون مدعومون إيرانياً أمس على قاعدة أربيل الجوية أسفر عن إصابة 3 جنود، أحدهم في حالة حرجة.
وأكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن هدف تلك الضربات تعطيل قدرات تلك الميليشيات المتحالفة مع إيران، و شدد على أن بلاده لا تسعى إلى تصعيد الصراع في المنطقة، إنما لن تتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالحها.
سمعت صفارات الإنذار تدوي طوال الليل في الساعة 1:10 والساعة 1:33 في سديروت جنوب إسرائيل من صباح اليوم الثلاثاء
مجلس الأمن القومي الأمريكي: "استهداف أفراد عسكريين أمريكيين بطائرة هجومية بدون طيار"
قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون بشأن الضربات الأمريكية في العراق، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، في شمال العراق، "تم استهداف أفراد عسكريين أمريكيين بطائرة هجومية بدون طيار في اتجاه واحد. وأدى الهجوم إلى إصابة ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية، أحدهم في حالة خطيرة"
وأكدت المتحدثة أن "ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران والجماعات التابعة لها، تحت مظلة المسلحين المدعومين من إيران،أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم"، وتابع البيان"تم إطلاع الرئيس بايدن على الفور على الهجوم هذا الصباح، وأمر وزارة الدفاع بإعداد خيارات الرد ضد المسؤولين. ثم تم تقديم هذه الخيارات إلى الرئيس خلال مكالمة هاتفية بعد ظهر اليوم مع وزير الدفاع أوستن وأعضاء فريق الأمن القومي التابع للرئيس. خلال تلك المكالمة، وجه الرئيس ضربات ضد ثلاثة مواقع تستخدمها كتائب حزب الله والجماعات التابعة لها وركزت بشكل خاص على أنشطة الطائرات بدون طيار.
ولا يضع الرئيس أولوية أعلى من حماية الأفراد الأمريكيين الذين يخدمون في طريق الأذى. وسوف تتصرف الولايات المتحدة في الوقت وبالطريقة التي نختارها إذا استمرت هذه الهجمات.
قصف أميركي على مواقع في العراق تستخدمها فصائل موالية لإيران
أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنّ الجيش الأميركي قصف، أمس الإثنين، ثلاثة مواقع في العراق تستخدمها فصائل موالية لإيران، وذلك ردّاً على هجوم وقع قبل ساعات من ذلك وأدّى لإصابة ثلاثة عسكريين أميركيين بجروح.
وقال أوستن في بيان إنّ "القوات المسلّحة الأميركية شنّت ضربات ضرورية ومتكافئة على ثلاث منشآت في العراق تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها".
وأضاف أنّ "هذه الضربات الدقيقة هي ردّ على سلسلة هجمات ضدّ طواقم أميركية في العراق وسوريا شنّتها ميليشيات ترعاها إيران، بما في ذلك هجوم شنّته كتائب حزب الله التابعة لإيران وجماعات تابعة لها على قاعدة أربيل الجوية في وقت سابق من اليوم".