بوادر أزمة؟ وزير الأمن الإسرائيلي عبر عن مخاوفة من امكانية تأخر المساعدات العسكرية الأمريكية

جاء هذا بعد مكالمة هاتفية بين وزير الأمن غالانت ووزير الخارجية بلينكن تطرقت لقضية المساعدات

التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة يتصاعد، حيث ذكرت القناة الاسرائيلية 13 أن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت عبر عن مخاوفه من أن الولايات المتحدة يمكن أن تؤخر المساعدات العسكرية لإسرائيل، ليس فقط "لأسباب تقنية"، كما قام بتعريفها.

جاءت هذه التصريحات خلال الأيام الأخيرة بعد مكالمة هاتفية جرت بين وزير الأمن غالانت ووزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن. المكالمة، والتي لا تجري بصورة متكررة، حيث أن نظير غالانت هو وزير الدفاع وليس وزير الخارجية، وتمحورت المكالمة ايضا عن المساعدات الأمريكية لإسرائيل. ولم يعلن مكتب وزير الأمن كما هو متبع عن المكالمة بعد إجراءها.

وفي تعقيب وزير الأمن غالانت على ما ورد "لا نتطرق الى قضايا حساسة يتم مناقشتها في مجلس الحرب".