الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته ضد حماس في وسط قطاع غزة

وشهدت الأيام الأخيرة ارتفاعاً في أعداد القتلى بين الجنود، لا سيما في انفجار العبوات الناسفة أثناء مرور القوات أو في الهجمات المفاجئة التي ينفذها المسلحون.

كثفت القوات الإسرائيلية جهودها ضد حركة حماس في المخيمات المركزية بقطاع غزة، بحسب العميد دادو بار خليفة، قائد الفرقة 36، وقد حولت الفرقة، التي كانت تعمل سابقًا في شمال قطاع غزة، تركيزها إلى المعسكرات المركزية، بهدف تفكيك البنى التحتية وتحييد لواء المعسكر المركزي التابع لحماس.

واستهدف الهجوم الأخير مخيم البريج، وهي منطقة مكتظة بالسكان تضم أحياء مدنية في قطاع غزة وتعتبر معقلا لحركة حماس. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه يهدف إلى تعطيل القدرة العملياتية لحماس في هذه المعسكرات، معتبراً إياها "أوكاراً لمجموعات مسلحة.

وسلط العميد دادو بار خليفة الضوء على إنجازات الفرقة في شمال قطاع غزة، وتحديداً في أحياء الزيتون والشجاعية والرمال والشاطئ.

وقال إن الجيش الإسرائيلي شارك بنجاح في معارك ضارية، وقضى على مئات المسلحين، ودمر البنية التحتية، وأعاق بشكل كبير سيطرة حماس على هذه المناطق.