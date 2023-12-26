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ارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى اليوم بمعارك غزة الى ستة

i24NEWS
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النقيب (احتياط) شاؤول غرينغليك، الرائد شاي شامريز، الرائد (احتياط) ماور لافي، الرقيب أول (احتياط) إليشا يهوناتان لوبر، الرقيب أول (احتياط) جوزيف يوسف جيتارتس، الرقيب أول دانيال نحماني.
النقيب (احتياط) شاؤول غرينغليك، الرائد شاي شامريز، الرائد (احتياط) ماور لافي، الرقيب أول (احتياط) إليشا يهوناتان لوبر، الرقيب أول (احتياط) جوزيف يوسف جيتارتس، الرقيب أول دانيال نحماني.IDF Spokesperson

ويشار الى اصابة خمسة جنود بصورة خطيرة في المعارك شمال غزة

ارتفع عدد الجنود في القتال في غزة اليوم الى 6 وذلك بعد إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل ثلاثة جنود إضافيين مساء اليوم، حيث اعلن صباح اليوم عن مقتل ثلاثة آخرين. 

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والجنود الثلاثة الذين أعلن عن أسمائهم هم: الرائد احتياط ماؤور لافي (33 عاما) من سوسيا، مقاتل في الكتيبة 450 التابعة للواء بيسلماخ، والرائد شاي شامريز (26 عاما) من مركاز شابيرا، قائد سرية في الكتيبة 931 التابعة للواء ناحال والذي سقط بالمعارك شمال غزة، والنقيب احتياط شاؤول غرينغليك (26 عاماً)، من رعنانا، ضابط في الكتيبة 931، التابعة للواء ناحل وسقط بمعارك شمال غزة.  

ويشار الى أن شامريز وغرينغليك قتلا في مواجهة مع مسلحين في الدرج والتفاح، المعقل الأخير لحماس في شمالي غزة، في حين أن لافي قتل على مشارف البريج. 

ويشار الى أن مقاتل من قوة الاحتياط باللواء 450 اصيب بصورة خطيرة بالمعركة التي قتل بها شامريز وغرينغلبيك، في حين أصيب ضابط وجنديين بصورة خطيرة من الكتيبة ناحال بالمعارك شمال غزة. 

 

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