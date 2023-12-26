وزير الأمن الإسرائيلي غالانت يلمح إلى أن إسرائيل ردت على الاعتداءات الايرانية

ويتطرق غالانت الى الساحات السبعة التي تواجهها إسرائيل وهي :غزة، لبنان، سوريا، الضفة، العراق، اليمن وايران

قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مشاركته في لجنة الخارجية والأمن وقال :"إننا في حرب متعددة الساحات، يتم مهاجمتنا من سبعة ساحات مختلفة- غزة، لبنان، سوريا، يهودا والسامرة(الاسم العبري للضفة)، العراق، اليمن وايران. قمنا بالرد وننشط في ستة منها". وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أنه خلال المحادثات المغلقة للنقاش أوضح غالانت بأن الساحة الوحيدة التي لم تنشط بها إسرائيل حتى اليوم هي اليمن.وبحسب قوله، فإن أي تحرك على هذه المسافات يجب أن يُنظر إليه بجدية.

وـأضاف غالانت في النقاش :"أقول هنا بأوضح صورة- كل من يعمل ضدنا هو هدف محتمل، لا أحد محصن. ستعرف دولة إسرائيل ما يجب فعله، والنظام الأمني جاهز، فالواقع الذي نتعرض فيه للاعتداء ونحن نحافظ على ضبط النفس هو الأمر الصحيح بحسب اعتباراتنا والنتائج في غزة، الجميع يراها ويفهمها، ومن يراها على وجه الخصوص حماس وإيران وحزب الله".

وأوضح غالانت :"بدون تحقيق أهداف الحرب، سنكون فيه بوضع بأن المشكلة لن تكون من يعيش حول غزة أو من يعيش في الشمال، انما ستكون بأن الناس لن يرغبوا بالعيش في مكان لا نعرف فيه الدفاع عنهم". وتابع "نحن بحاجة إلى العزيمة والصمود والقوة والتمسك الوطني بالأهداف. هذه معركة من يبقى فيها هو الأقوى على المستوى الوطني، في قيمه، في وحدته. هذه معركة عزيمة وطنية. وأنا أقول لكم إننا سنهزم حماس".