اليمن: جماعة الحوثي تعلن مسؤوليتها عن هجمات في البحر الأحمر وباتجاه إسرائيل

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض “هدفا جويا معاديا”. الذي كان يتجه نحو أراضيه.

أعلن جماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء أنهم أطلقوا صاروخا على سفينة في البحر الأحمر ونفذوا هجوما بطائرة بدون طيار باتجاه إسرائيل.

وأكد الحوثيون، الذين يقولون إنهم يتضامنون مع حماس في حربها ضد إسرائيل في قطاع غزة، في بيان أنهم "نفذوا عملية مستهدفة ضد سفينة تجارية". تم تحديدها على أنها MSC UNITED، وبعدها أطلقت "طائرات بدون طيار ضد أهداف عسكرية"؛ في جنوب إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض “هدفا جويا معاديا”. الذي كان يتجه نحو أراضيه.

منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول بين حماس وإسرائيل في غزة، كثف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر ضد السفن التي تبحر قبالة سواحل اليمن بصلات مزعومة بإسرائيل، تضامنا مع غزة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أسقطت السفن الحربية الأمريكية والفرنسية والبريطانية التي كانت تقوم بدوريات في المنطقة عدة صواريخ وطائرات بدون طيار.

ووفقا للبنتاغون، فإن الحوثيين، الذين يسيطرون على مساحات كاملة من الأراضي اليمنية، بما في ذلك العاصمة صنعاء، شنوا بالفعل حوالي مائة هجوم بطائرات بدون طيار وصواريخ، استهدفوا ما مجموعه 10 سفن تجارية تشمل أكثر من 35 دولة.

ANSARULLAH MEDIA CENTRE / AFP

ودفعت هذه الهجمات، التي تهدد بتعطيل تدفق التجارة البحرية العالمية على طريق استراتيجي، الولايات المتحدة إلى إنشاء قوة حماية بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق من اليوم، سُمعت أصوات انفجارات وشوهدت صواريخ بالقرب من سفينة في البحر الأحمر بالقرب من ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون في غرب اليمن، حسبما ذكرت الوزارة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت الوكالة البحرية البريطانية إن انفجارين آخرين سمعا قبل وقت قصير بالقرب من سفينة أخرى قبالة ساحل الحديدة، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية. وواصل القارب رحلته.