طلب رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الثلاثة من المستوى السياسي ورُفِض

الموساد والشاباك وهيئة الأركان يطالبون بإجراء النقاش وكرروا طلبهم ثلاث مرات لكن نتنياهو رفض

طلب رؤساء الأجهزة الأمنية في إسرائيل خلال الأيام الأخيرة في ثلاث فرص مختلفة من المستوى السياسي ورئيس الحكومة الإسرائيلية إجراء نقاش في إطار منتدى ثابث واتخاذ قرارات حول اليوم الأول بعد انتهاء الحرب، لكن طلبهم رفض.

ووفقا لتقرير N12 نيابة عن رئيس الموساد، رئيس الشاباك، رئيس هيئة الأركان والقسم السياسي-الأمني في وزارة الأمن. قدمت مناشدات وطلبات مختلفة حول هذا الموضوع، بما في ذلك طلب واحد في المناقشة التي جرت في اليوم الأخير. مسؤولو الأجهزة الأمنية أوضحوا داخل الغرف المغلقة أن النقاشات عن اليوم بعد انتهاء الحرب مهم ودراماتيكي لسببين رئيسيين، بما في ذلك التخطيط للمرحلة المقبلة، والانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الإجراءات المستهدفة.

وقال المسؤولون أنه سمعوا خلال اجتماعات مع نظرائهم في الولايات المتحدة :"نحن لا نفهم إلى أين أنتم تتجهون" وإن في أحد النقاشات حتى قيل من جانب أحد رؤساء الأجهزة الأمنية :"الوقت ضاغط و يجب اتخاذ قرارات بشأن كيفية التصرف الآن أمام جميع الأطراف المعنية في القطاع وخارجه. الأميركيون يطلبون توضيحات".

مسؤولون سياسيون قالوا للقناة 12 أن :"رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يؤجل مرارا وتكرارا نقاش مجلس الحرب حتى لا يتم الكشف هناك بأن إدارة الشؤون المدنية باليوم بعد انتهاء الحرب سيتطلب تسليمه الى السلطة الفلسطينية. بهذا الشكل أو بآخر، اي وظيفة بعد إسقاط حكم حماس".

ورد مكتب نتنياهو على ورد بالتقرير وقال: "قبل شهر، أصدر رئيس الوزراء تعليماته إلى مجلس الأمن القومي، مع الوزير رون ديرمر، للتحضير للمناقشة في مجلس الحرب حول اليوم الأول بعد انتهاء الحرب. لقد تم تحديد موعد للمناقشة، وسيتم ذلك في الأيام المقبلة".