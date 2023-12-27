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  • الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة جنود خلال القتال في شمال غزة، مما يرفع حصيلة العمليات البرية إلى 164

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة جنود خلال القتال في شمال غزة، مما يرفع حصيلة العمليات البرية إلى 164

i24NEWS
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Efraim Yachman, Yaron Eliezer Chitiz et Itay Buton
Efraim Yachman, Yaron Eliezer Chitiz et Itay ButonIDF Spokesperson

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة جنود آخرين خلال القتال في شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة جنود آخرين خلال القتال في شمال غزة، ليرتفع عدد القتلى الإسرائيليين في العملية البرية الجارية في القطاع إلى 164.

وكشف الجيش عن أسمائهم وهم: الملازم يارون إليعازر تشيتيز، 23 عامًا، نائب قائد سرية في كتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي، من رعنانا، والرقيب. إيتاي بوتون، 20 عامًا، جندي في كتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي، من بيتح تكفا، والرقيب. افرايم يحمان، 21 عاما، جندي في كتيبة شاكيد في لواء جفعاتي، من نيفي دانيال.

وكان قد ارتفع عدد الجنود في القتال في غزة اليوم الى 6 وذلك بعد إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل ثلاثة جنود إضافيين مساء أمس الثلاثاء.

IDF Spokesperson
النقيب (احتياط) شاؤول غرينغليك، الرائد شاي شامريز، الرائد (احتياط) ماور لافي، الرقيب أول (احتياط) إليشا يهوناتان لوبر، الرقيب أول (احتياط) جوزيف يوسف جيتارتس، الرقيب أول دانيال نحماني.IDF Spokesperson

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