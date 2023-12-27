الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة جنود خلال القتال في شمال غزة، مما يرفع حصيلة العمليات البرية إلى 164

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة جنود آخرين خلال القتال في شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة جنود آخرين خلال القتال في شمال غزة، ليرتفع عدد القتلى الإسرائيليين في العملية البرية الجارية في القطاع إلى 164.

وكشف الجيش عن أسمائهم وهم: الملازم يارون إليعازر تشيتيز، 23 عامًا، نائب قائد سرية في كتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي، من رعنانا، والرقيب. إيتاي بوتون، 20 عامًا، جندي في كتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي، من بيتح تكفا، والرقيب. افرايم يحمان، 21 عاما، جندي في كتيبة شاكيد في لواء جفعاتي، من نيفي دانيال.

وكان قد ارتفع عدد الجنود في القتال في غزة اليوم الى 6 وذلك بعد إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل ثلاثة جنود إضافيين مساء أمس الثلاثاء.