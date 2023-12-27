قالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من بايدن لبحث أحدث التطورات في غزة

كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ناقشا ليلة أمس الثلاثاء ضرورة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة وجهود تعزيز المساعدات الإنسانية، وجاء في البيان أن "الزعيمين ناقشا الجهود الملحة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس، بما في ذلك المواطنين الأميركيين"، مضيفا أنهما تحدثا أيضا عن زيادة الوصول للمساعدات.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من بايدن لبحث أحدث التطورات في غزة وجهود الوساطة المشتركة الحالية لتهدئة الأوضاع في القطاع المحاصر والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ولعبت قطر ومصر دور الوسيط بين إسرائيل وحماس في الهدنة التي تم التوصل إليها في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني. ولم تسفر الجهود الدبلوماسية الحالية للتوصل إلى هدنة جديدة عن تقدم علني يذكر حتى الآن.