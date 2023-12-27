التغطية متواصلة| بايدن وأمير قطر يبحثان قضية الرهائن في غزة وتعزيز المساعدات
قالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من بايدن لبحث أحدث التطورات في غزة
كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ناقشا ليلة أمس الثلاثاء ضرورة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة وجهود تعزيز المساعدات الإنسانية، وجاء في البيان أن "الزعيمين ناقشا الجهود الملحة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس، بما في ذلك المواطنين الأميركيين"، مضيفا أنهما تحدثا أيضا عن زيادة الوصول للمساعدات.
من جهتها، قالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من بايدن لبحث أحدث التطورات في غزة وجهود الوساطة المشتركة الحالية لتهدئة الأوضاع في القطاع المحاصر والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
ولعبت قطر ومصر دور الوسيط بين إسرائيل وحماس في الهدنة التي تم التوصل إليها في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني. ولم تسفر الجهود الدبلوماسية الحالية للتوصل إلى هدنة جديدة عن تقدم علني يذكر حتى الآن.
أفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل 3 أشخاص في غارة منسوبة لإسرائيل على بنت جبيل
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن ثلاثة أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية مزعومة على مبنى في بنت جبيل جنوب البلاد.
ولم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي.
وبنت جبيل هي معقل لحزب الله وتم تدمير أجزاء كبيرة منها خلال حرب عام 2006 بين إسرائيل والجماعة المدعومة من إيران.
🚨صافرات الإنذار تدوي في بلدات إسرائيلية قرب قطاع غزة
مسؤولة حقوقية بالأمم المتحدة تتهم إسرائيل بالعمل على إخراج سكان غزة من القطاع
اتهمت مسؤولة حقوقية في الأمم المتحدة إسرائيل بالعمل على إخراج سكان غزة من القطاع بالكامل في الوقت الذي توسع فيه عمليتها البرية التي تهدف إلى الإطاحة بحماس.
أصدرت باولا جافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليًا، بيانًا تزعم فيه أن الجيش الإسرائيلي يحاول الترحيل الفلسطينيون من غزة "بشكل جماعي".
وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 6 أشخاص خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي في طولكرم بالضفة الغربية
أسفرت عملية للجيش الإسرائيلي بالقرب من طولكرم في شمال الضفة الغربية عن مقتل ستة أشخاص وإصابة عدد آخر في وقت مبكر من صباح اليوم، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن “ستة أشخاص قتلوا بالرصاص الإسرائيلي، وبعضهم أصيبوا بجروح خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى ثابت الحكومي في طولكرم”.
وقالت وكالة أنباء وفا الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية إنهما قُتلا في غارة بطائرة بدون طيار.
ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.
تقرير: مسؤولون في السلطة الفلسطينية يتوجهون إلى القاهرة للمشاركة في محادثات حول مستقبل غزة
أكد تقرير نشرته صحيفة هآرتس، أنه من المقرر أن يتوجه وفد من مسؤولي السلطة الفلسطينية إلى القاهرة في الأيام المقبلة من أجل مناقشة مستقبل قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية قوله إن القناة بين مصر والسلطة الفلسطينية فُتحت بعد اقترحت القاهرة خطة من ثلاث مراحل لـ إنهاء الحرب من خلال "حوار وطني فلسطيني" برعاية مصر يهدف إلى إنهاء الانقسام بين فتح وحماس.
وبحسب التقرير، فقد غادر رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بالفعل إلى القاهرة لمناقشة تغيير شروط الاقتراح المصري.