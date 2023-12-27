جهود مصرية قطرية لوقف إطلاق النار في غزة، وبايدن وأمير قطر يناقشان قضية الرهائن وتعزيز المساعدات

وقال المصدر، إن "ما يتم تناوله بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة هو مقترح أولي"، دون تفاصيل بشأنه.

أفاد أعلن مصدر مصري مسؤول، الثلاثاء، عن إعداد "مقترح أولي" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يواجه حربا إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

جاء ذلك وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية الخاصة المقربة من السلطات، عن مصدر مصري لم تسمه.

وقال المصدر، إن "ما يتم تناوله بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة هو مقترح أولي"، دون تفاصيل بشأنه، وأضاف المصدر، أنه "سيتم بلورة موقف متكامل عقب حصول مصر على موافقة كافة الأطراف".

وترعى مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة، جهودا للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في قطاع غزة، بعد أن انتهت الأولى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وأسفرت عن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين وأجانب لدى "حماس"، ودخول مساعدات محدودة وكميات وقود قليلة إلى القطاع.

من جانب آخر، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ناقشا يوم الثلاثاء ضرورة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة وجهود تعزيز المساعدات الإنسانية.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن "الزعيمين ناقشا الجهود الملحة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس، بما في ذلك المواطنين الأميركيين"، مضيفا أنهما تحدثا أيضا عن زيادة الوصول للمساعدات.