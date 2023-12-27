رئيس الشاباك يقول إن قائد المنطقة الوسطى يتعرض لتحريض متواصل بلغ حد التحريض على حياته

حذر رئيس الشاباك من المساس بأمن قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي الجنرال يهودا فوكس واستهداف، على خلفية تصريحات ضده خلال الأسابيع الأخيرة، ووفقا للقناةN12 كتب رونين بار بأن التصريحات ضد فوكس بلغت درجة التحريض بالبدء بملاحقة ضده وفقا للقانون اليهودي (دين رودف) والتي "يمكن أن تخلق تهديدا ملموسا على حياة الجنرال- وتسمح بأن يتعرض للأذى" وبحسب رئيس الشاباك أن هذا التحريض تقوده "شخصيات قليلة، وحتى أنها متطرفة وكهاناتية"

وأشار بار إلى أنه منذ اندلاع الحرب نفذت سلسلة من المعالجات ضد نواة متطرفة في الضفة الغربية والتي كانت تهدف لمنع وقوع أي تصعيد، والتي شملت جمع أسلحة وزعت بدون رقابة للفصول الاحتياطية وإصدار أوامر إدارية وقال :"الخطوات التي قادها قائد المنطقة الوسطى أدت الى تصعيد حقيقي بالانتقادات ضده، لدرجه أنه استعرض بأن يديه ملطخة بدماء يهود- لدرجة الإقرار بفرض حكم الملاحقة ضده (دين روديف)".

ويشار الى أن "دين رودف" وفقا للقانون اليهود التقليدي هو الشخص الذي "يلاحق" الآخر لقتله أو قتلها. ووفقا لهذ القانون، يجب ايقاف هذا الشخص حتى قتله، من قبل أي متفرج بعد تحذير المطارد ورفض التوقف.

الهجوم ضد الجنرال فوكس أدانت الرئيس الإسرئيلي ورئيس الحكومة، وتطرق رئيس هيئة الأركان هاليفي ايضا لهذه التصريحات وقال :"إلى جانب الحرب ضد حماس، القوات الإسرائيلية تواصل ليلا ونهارا لإحباط الإرهاب والقضاء عليه في يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة)، ويقومون بذلك بنجاح كبير. هؤلاء المقاتيلين يقودهم بمهارة قائد المنطقة الوسطى الجنرال يهودا فوكس، والذي يكرس حياته حرفيا لأمن السكان. كل ملاحقة أو تشهير به هو أمر خطير، ويجب إدانته بصورة واضحة ومن كل الجهات".

والشهر الماضي أنه بعد تقييم للوضع والتحذيرات بسبب التهديدات على حياته، تقرر وضع حراسة على الجنرال فوكس. وذلك في أعقاب حملة لتشطاء يمين متطرف بدأت ضد فوكس في شبكات التواصل.