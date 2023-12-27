مقاتل إسرائيلي يستيقظ من كوابيس ويطلق النيران، وإصابة عدد من الجنود من الشظايا

وقع الحدث خلال قضاء الجنود استراحة في أحد المنتجعات في مدينة اشكلون

أطلق مقاتل بوحدة المظليات اليوم النار تجاه حائط الغرفة التي تواجد بها مع مقاتلين آخرين، وذلك بعد استيقاظه منتصف الليل (الاثنين -الثلاثاء) بسبب الكوابيس التي حلم بها وذلك خلال وجوده في منتجع بمدينة اشكلون جنوب إسرائيل، وذلك خلال الاستراحة من القتال في غزة. وأصيب عدد من المقاتلين الذين تواجدوا معه في الغرفة من الشظايا. وأخذ المقاتل للعلاج في مستشفى سوروكا في بئر السبع، وترك المكان، الجنود الذين عثروا عليه في المدينة وطلبوا المساعدة.

وقال مسؤول في الكتيبة لهيئة البث الرسمية "كان" أن المقاتل على ما يبدو برد فعل قتالي. لذلك نقل لعلاج الجهات المختصة والطبية في الجيش الإسرائيلي. وتم تبليغ الشرطة العسكرية عن الحدث وهي تحقق فيه، وبدأت التحقيق في ملابسات القضية. وبسبب الوضع الطبي للجندي مطلق النار، لم يتم التحقيق معه. والجيش الإسرائيلي يقولون إن التحقيق سيُجرى عندما يصبح ذلك ممكنًا بناءً على رأي السلطات الطبية والمهنية.

وقال مسؤول عسكري آخر إنه في حال وقع الحادث بمنزل المقاتل، الضرر كان سيكون أخطر، وإن هذا هو السبب الذي يجعل الجيش الإسرائيلي لا يتعجل في تسريح المقاتلين إلى منازلهم خلال فترات الهدنة، ويريد مرافقتهم بشكل مهني خلال هذه الأيام الصعبة.

وذكر تعقيب الجيش الإسرائيلي أن "القادة يرافقون المقاتلين الى جانب المختصين المهنيين ويتأكدون من أن كل جندي يحصل على العلاج المناسب. ووقع الحدث خلال استراحة القوات من الحرب في غزة.