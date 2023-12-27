خالد مشعل: "في اللحظة المناسبة سنناقش مسألة الاعتراف بإسرائيل"

في حديث لرئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خالد مشعل، مع صحيفة "لو فيجارو" قال إن استراتيجية حماس تقوم على إنهاء الحرب في غزة، وانسحاب إسرائيل ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

في حديث لرئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خالد مشعل، مع صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، قال إن استراتيجية حماس تقوم على إنهاء الحرب في غزة، وبعدها تنسحب إسرائيل وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف مشعل أنهم مستعدون في الوقت الحالي "للتفاوض حول كافة القضايا بشكل غير مباشر مع إسرائيل". ولدى سؤاله عن الاعتراف بإسرائيل قال مشعل إنه "عندما يحين الوقت، في اللحظة المناسبة لإقامة دولة فلسطينية، سنناقش مسألة الاعتراف بإسرائيل".

ولفت إلى أنه "في عام 2017، انضمت حماس إلى الفصائل الفلسطينية الأخرى في مسألة إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967، دون التطرق إلى الاعتراف بإسرائيل".

يشار إلى أن السفير الفلسطيني في فيينا صلاح عبد الشافي، صرح مؤخرا أن حركة "حماس" التي طالما رفضت الاعتراف بإسرائيل كدولة، تظهر إشارات حول استعدادها لذلك ما سيعمل على تذويب الفرق بين فتح التي تبنت حل الدولتين وحماس. وقال بحسب روسيا اليوم، إن الحركة تبث إشارات إيجابية بأنها مستعدة أيضا للاعتراف بحل الدولتين.