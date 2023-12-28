الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة من جنوده في معارك غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ثلاثة جنود في معارك غزة مما يرفع عدد القتلى في العملية البرية إلى 167. والجنود القتلى هم: الرائد دفير ديفيد بيما والنقيب (احتياط) ناريا زيساك واللواء احتياط آساف بنحاس توبول

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح يوم الخميس مقتل ثلاثة من جنوده في معارك غزة مما يرفع عدد القتلى في العملية البرية إلى 167. والجنود القتلى هم: الراحل الرائد دفير ديفيد بيما، (32 عاما) تشكيل بني أور (460) من كفار يونا، نائب قائد الكتيبة 198 تشكيل "بني أور" (460)، سقط في معركة وسط قطاع غزة.

والنقيب الراحل (احتياط) ناريا زيساك (24 عاما)، من مشوعت يتسحاق، من لواء مدرع في الكتيبة 52 "أكوبوت برزيل" (401)، سقط في معركة بوسط قطاع غزة. تمت ترقيته من رتبة ملازم إلى رتبة نقيب بعد وفاته.

واللواء احتياط آساف بنحاس توبول (22 عاما) من كريات موتسكين، مقاتل في الكتيبة 77 تشكيل ساعر ميغولان (7)، سقط في معركة جنوب قطاع غزة. تمت ترقيته من رتبة رقيب إلى رتبة عقيد بعد وفاته.

وقد أفاد بيان الجيش بأنه تم إخطار العائلات معلنا مشاطرة العائلات حزنها على أبنائها وسيواصل مرافقتها.