التغطية متواصلة: تحطم طائرة مسيرة أطلقتها مجموعات مسلحة مرتبطة بإيران في مرتفعات الجولان

هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها حادث من هذا القبيل في المنطقة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، ولكنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها المجموعات المسلحة المدعومة من إيران بتصعيد الوضع في المنطقة

أفادت تقارير أن طائرة بدون طيار تحطمت الليلة الماضية في مرتفعات الجولان دون وقوع إصابات، بحسب ما ذكرته قناة “كان”. وفي حين تم الاعتقاد في البداية أن الطائرة المسيرة قد انطلقت من سوريا، أعلنت المجموعات المسلحة المرتبطة بإيران في العراق مسؤوليتها عن الحادث.

وهذه هي المرة الأولى التي يقع فيها حادث من هذا القبيل في المنطقة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، ولكنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها المجموعات المسلحة المدعومة من إيران بتصعيد الوضع في المنطقة خلال الصراع. تواصلت العمليات القتالية يوم الأربعاء في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان، في حين تم الإبلاغ عن انفجارات في البحر الأحمر وسط نشاط مكثف لجماعة الحوثي في اليمن في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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