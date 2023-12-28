التغطية متواصلة: تحطم طائرة مسيرة أطلقتها مجموعات مسلحة مرتبطة بإيران في مرتفعات الجولان
هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها حادث من هذا القبيل في المنطقة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، ولكنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها المجموعات المسلحة المدعومة من إيران بتصعيد الوضع في المنطقة
أفادت تقارير أن طائرة بدون طيار تحطمت الليلة الماضية في مرتفعات الجولان دون وقوع إصابات، بحسب ما ذكرته قناة “كان”. وفي حين تم الاعتقاد في البداية أن الطائرة المسيرة قد انطلقت من سوريا، أعلنت المجموعات المسلحة المرتبطة بإيران في العراق مسؤوليتها عن الحادث.
وهذه هي المرة الأولى التي يقع فيها حادث من هذا القبيل في المنطقة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، ولكنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها المجموعات المسلحة المدعومة من إيران بتصعيد الوضع في المنطقة خلال الصراع. تواصلت العمليات القتالية يوم الأربعاء في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان، في حين تم الإبلاغ عن انفجارات في البحر الأحمر وسط نشاط مكثف لجماعة الحوثي في اليمن في وقت سابق من هذا الأسبوع.
لمتابعة أحداث الحرب كاملة خلال يوم أمس الأربعاء اضغط هنا
تقارير فلسطينية: تفعيل طائرة مسيرة ضد خلية مطلوبين في جنين واندلاع اشتباكات
أفاد الفلسطينيون عن وقوع اشتباكات بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين في مدينة جنين، حيث تتواجد قوات الجيش الإسرائيلي منذ ساعات وفقا للتقارير. وخلال نشاط القوات في المدينة، هاجمت طائرة تابعة للجيش مجموعة مسلحة، وأطلقت النار على المسلحين وأصابت عددًا منهم.
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده في معارك غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس مقتل ثلاثة من جنوده في معارك غزة مما يرفع عدد القتلى في العملية البرية إلى 167. والجنود القتلى هم: الراحل الرائد دفير ديفيد بيما، (32 عاما) تشكيل بني أور (460) من كفار يونا، نائب قائد الكتيبة 198 تشكيل "بني أور" (460)، سقط في معركة وسط قطاع غزة.
والنقيب الراحل (احتياط) ناريا زيساك (24 عاما)، من مشوعت يتسحاق، من لواء مدرع في الكتيبة 52 "أكوبوت برزيل" (401)، سقط في معركة بوسط قطاع غزة. تمت ترقيته من رتبة ملازم إلى رتبة نقيب بعد وفاته.
واللواء احتياط آساف بنحاس توبول (22 عاما) من كريات موتسكين، مقاتل في الكتيبة 77 تشكيل ساعر ميغولان (7)، سقط في معركة جنوب قطاع غزة. تمت ترقيته من رتبة رقيب إلى رتبة عقيد بعد وفاته.