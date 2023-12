قال القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي يوم الخميس إن الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر كان تحركًا فلسطينيًا بالكامل ولم يشارك فيه أي طرف غير فلسطيني. وأضاف سلامي أن الانتقام لمقتل قاسم سليماني لا علاقة له بهجوم 7 أكتوبر، وأن إيران ستنتقم له، في الوقت المناسب.

