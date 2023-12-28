English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الحرب في إسرائيل
  • القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني يؤكد أن هجوم 7 أكتوبر كان تحركًا فلسطينيًا بالكامل نافيًا ضلوع إيران

القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني يؤكد أن هجوم 7 أكتوبر كان تحركًا فلسطينيًا بالكامل نافيًا ضلوع إيران

i24NEWS
دقيقة 2
الجنرال حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني في طهران، إيران.
الجنرال حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني في طهران، إيران.AP Photo/Vahid Salemi

وأضاف سلامي أن الانتقام لمقتل قاسم سليماني لا علاقة له بهجوم 7 أكتوبر، وأن إيران ستنتقم له، في الوقت المناسب

قال القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي يوم الخميس إن الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر كان تحركًا فلسطينيًا بالكامل ولم يشارك فيه أي طرف غير فلسطيني. وأضاف سلامي أن الانتقام لمقتل قاسم سليماني لا علاقة له بهجوم 7 أكتوبر، وأن إيران ستنتقم له، في الوقت المناسب.

https://twitter.com/i/web/status/1740259706562589053

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

وكان الحرس الثوري الايراني قد أعلن أمس أن هجوم حماس في 7 أكتوبر في منطقة غلاف غزة "كان أحد الردود على اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الذي اغتيل في العراق في كانون ثاني/يناير 2020".

Video poster

وفي أعقاب اغتيال سليماني بعثت إيران بتهديدات لإسرائيل تتوعد بـ"تدفيعها ثمنا باهظا"، وأضافت أن اغتيال أحد المستشارين العسكريين لن يعطل مواصلة النضال ضد إسرائيل..الرد سيكون قويا في الوقت والمكان المناسبين".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق