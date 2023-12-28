وأضاف سلامي أن الانتقام لمقتل قاسم سليماني لا علاقة له بهجوم 7 أكتوبر، وأن إيران ستنتقم له، في الوقت المناسب

قال القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي يوم الخميس إن الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر كان تحركًا فلسطينيًا بالكامل ولم يشارك فيه أي طرف غير فلسطيني. وأضاف سلامي أن الانتقام لمقتل قاسم سليماني لا علاقة له بهجوم 7 أكتوبر، وأن إيران ستنتقم له، في الوقت المناسب.

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وكان الحرس الثوري الايراني قد أعلن أمس أن هجوم حماس في 7 أكتوبر في منطقة غلاف غزة "كان أحد الردود على اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الذي اغتيل في العراق في كانون ثاني/يناير 2020".

وفي أعقاب اغتيال سليماني بعثت إيران بتهديدات لإسرائيل تتوعد بـ"تدفيعها ثمنا باهظا"، وأضافت أن اغتيال أحد المستشارين العسكريين لن يعطل مواصلة النضال ضد إسرائيل..الرد سيكون قويا في الوقت والمكان المناسبين".