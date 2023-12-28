هل كان حسن نصر الله على علم مسبق بهجوم 7 أكتوبر جنوب إسرائيل؟

تحقيق لصحيفة فرنسية يكشف عن معلومات عن هجوم 7 أكتوبر وعملية التخطيط له

تلقى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله معلومات مبكرة عن هجوم 7 أكتوبر في غلاف غزة جنوب إسرائيل بحسب تحقيق أجرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية، وفقا لما نشرته هيئة البث الرسمية "كان". وأفيد أن حسن نصر الله علم بالهجوم قبل نصف ساعة من بدايته، وذكر أن القيادي في حماس صالح العاروري تلقى المكالمة لإبلاغ نصر الله.

ووفقا للتحقيق ، الهجوم الدموي جنوب إسرائيل خطط له على مدار عامين، من عام 2021 وكجزء من الاستعدادات، عين قائد حماس في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف، قادة جدد للفرق العسكرية، ممن لا تعرفهم إسرائيل. وأفاد التحقيق أن جزءا من المسلحين الذين شاركوا في الهجوم خرجوا الى مكة لأداء مناسك الحج، لكنهم توجهوا من هناك لأداء تدريبات في لبنان.

وقبل ثلاثة أشهر من الهجوم، تواصلت حماس مع تنظيم سلفي صغير وسلمت لهم أسلحة استعدادا للهجوم، وقبل شهر ونصف من الهجوم أصدرت تعليمات للقادة الكبار في حماس عدم التواصل مع بعضهم البعض.

وحتى أنه قبل أشهر من الهجوم، قطع السنوار علاقاته مع القيادة في الخارج لدرجة أن موسى أبو مرزوق وصل الى غزة للاجتماع معه في لقاء ذكر أنه كان "متوترا". وغضب السنوار بأن حزب الله لم يشارك بكل قوته بالحرب ضد إسرائيل وبعث رسالة شديدة في هذا الشأن في نهاية أكتوبر/تشرين الأول.