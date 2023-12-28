غارة إسرائيلية في لبنان تقتل مواطنا أستراليا وزوجته وشقيقه المنضوي في صفوف حزب الله

دُفن الثلاثة وهم ملفوفون بأعلام حزب الله، حيث أكدت المنظمة أن القتيل علي بزي كان أحد مقاتليها. وتقول أستراليا إنها تحقق في هذا الادعاء، وسط تأكيدها على أن التعاون مع شبكة حزب الله ينتهك القانون الوطني

أكدت أستراليا يوم الخميس أن غارة جوية إسرائيلية يوم الثلاثاء على معقل لحزب الله في بنت جبيل بلبنان أسفرت عن مقتل مواطنين أستراليين.

وأدى التفجير إلى مقتل إبراهيم بزي وزوجته شروق حمود إضافة إلى شقيقه علي.

دُفن الثلاثة وهم ملفوفون بأعلام حزب الله، حيث أكدت المنظمة المدعومة من إيران أن القتيل علي بزي كان أحد مقاتليها. وتقول أستراليا إنها تحقق في هذا الادعاء، وسط تأكيدها على أن التعاون مع شبكة حزب الله المحظورة ينتهك القانون الوطني.

حزب الله مدرج على قائمة المنظمات الإرهابية بموجب القانون الأسترالي. وقال القائم بأعمال وزير الخارجية مارك دريفوس: “إنها جريمة لأي أسترالي أن يتعاون أو يدعم أو ناهيك عن القتال مع منظمة إرهابية مثل حزب الله”.

واتصل القائم بأعمال وزير الخارجية مارك دريفوس مع نظرائه الإسرائيليين بشأن الغارة التي أسفرت عن مقتل المواطنين الأستراليين. لكنه رفض الكشف عن التفاصيل، مكتفيًا بتأكيد أن كانبيرا عززت باستمرار حماية أرواح المدنيين وسط اتساع نطاق العنف الإقليمي.

AP Photo/Mohammed Zaatari

وأشار دريفوس إلى أنه "في سياق الصراع الحالي، دعت أستراليا باستمرار إلى حماية أرواح المدنيين، وقد أعربنا باستمرار عن مخاوفنا بشأن خطر انتشار هذا الصراع".

وجاء القصف في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل ضرباتها العنيفة في لبنان مستهدفة منشآت حزب الله وأسلحته. وتقول إن الجهود تهدف إلى إضعاف قدرة المسلحين على شن هجمات عبر الحدود المتوترة على الجانب الشمالي لإسرائيل.

AP Photo/Mohammed Zaatari

ورد حزب الله على الهجوم الإسرائيلي الأخير بإطلاق وابل من الصواريخ على المناطق السكنية المحيطة بكريات شمونة. وكان القصف هو الأعنف منذ أشهر، على الرغم من أنه ألحق أضرارًا فقط بالمباني دون التسبب في وقوع إصابات. واستتبعت إسرائيل بقصف إضافي لمواقع حزب الله المتمركزة في جنوب لبنان.

وأدت المناوشات على طول الحدود إلى مقتل 4 مدنيين إسرائيليين و9 جنود. وقد أعلن حزب الله عن مقتل 129 مقاتلاً. وتفاقمت الأزمة التي طال أمدها بعد هجمات غير مسبوقة شنتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تطلبت ردا عسكريا إسرائيليا عنيفا في غزة.