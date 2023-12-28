رؤيا رئيس الموساد السابق: ممارسة ضغوطات على قطر والانفصال عن غزة

كما يقترح رئيس الموساد السابق دخول المساعدات الانسانية الى القطاع والاصغاء الى الولايات المتحدة

أعرب رئيس الموساد السابق يوسي كوهين خلال مقابلة مع هيئة البث الرسمية "كان" عن تأييده لدخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة قائلا :"للأسف الشديد ، أنا أؤيد دخول الغذاء الى القطاع، بطريقة تضمن عدم الوصول إلى أزمة إنسانية" وأوضح :"الاعتبار الأعلى هو الكسب قدر المستطاع زمنا دوليا، إن أردنا مواصلة القتال، يجب علينا الإصغاء إلى الولايات المتحدة، هي بطريقتها بأن نتأكد بألا نصل الى أزمة إنسانية، هذه خطوات وقائية" إلا أنه أبدى تحفظا: "لا ينبغي أن تكون هذه مساعدات غير محدودة. يجب أن تكون مشروطة. القطاع بأكمله جلب الكارثة على نفسه".

وأضاف كوهين :"قطاع غزة جهزت نفسها بطريقة مذهلة خلال العقود الأخيرة لهذه الحرب تحديدا،يوجد للارهابيين تفوق على الجيش الإسرائيلي في القطاع. يوجد لدي إحساس بأن الأنفاق هي أكثر بكثير من مجر د مترو لمئات الكيلومترات. ولكنها مدينة تحت الأرض، بها مخابئ عميقة وطويلة، مع إعداد لوجستي يسمح بحياة أكبر تحت الأرض مما كنا نعتقد. هناك نوع من المفاجأة في قوة هذه المدينة تحت الأرض. نحن نقاتل في الأعلى وهم يبقون في الأسفل".

وشدد كوهين على أنه لا ينبغي الآن وقف القتال في القطاع، لأنه "إذا لم نواصل المجهود الحربي الذي يتطور في غزة، فلن نصل إلى صفقة مختطفين هذه أو تلك". كما أعرب عن موقفه المعارض من تحويل الأموال الى غزة حين كان رئيسا للموساد ومجلس الأمن القومي إلا أنه نفذ تعليمات الحكومة في حينه.

وبخصوص مصير غزة بعد انتهاء الحرب اقترح كوهين بناء تحالف عربي وبعدها تحالف دولي يكون مسؤولا عن القطاع بعيدا عن الأمم المتحدة لكونه حسب رأيه منظمة ضعيفة لن يكون قادرا على تولي مسؤولية القطاع. ويرى أن هناك عدد من الدول التي يجب تجنيدها لهذه الخطوة حيث ترى أنه يوجد لها مسؤولية معينة عن هذا الأمر وهي :الولايات المتحدة، اليابان، الهند، الصين، الإمارات مصر والسعودية وغيرها. واقترح كوهين التوجه لها بجدية عن نية إسرائيل الانفصال من غزة.

وبخصوص الجبهة الشمالية اقترح أنه يجب إعطاء الفرصة لتسوية سياسية وتجنب فتح جبهة ثانية، حيث أن حزب الله مستعد لخوض حرب. مع ذلك أشار بأن الوضع حاليا هو فعليا حرب. وشدد على أن إسرائيل قادرة على خوض جبهتي حرب ، الا أنه من الممكن إعطاء فرصة تسوية سياسية.

اقترح أنه في حال بدأت حرب في الجبهة الشمالية يجب أن تكون بصورة "مفاجئة" وأوضح : "بمجرد أن تفاجأ، تكون لك اليد العليا. لقد رأينا ذلك، للأسف الشديد، في ذلك السبت الأسود. أقترح نفس الممارسة فيما يتعلق بالحدود الشمالية. عندما يكون حزب الله مستعداً ونحن جاهزون وننتظر قواتنا لندخل لبنان.إن حسم المعركة هناك يمكن أن يكون أكثر إيلاماً من التحرك الاستباقي والهجومي والمتطور ضد حزب الله عندما تهدأ الأوضاع".

وعبر رئيس الموساد السابق عن تأييده لاغتيالات محددة لقادة التنظيمات المسلحة أو ضربات محددة لقدراتهم. أشار إلى أن قادة حماس يتحركون بحرية وموقعهم معروف، لكن هذا قرار سياسي، لأن القدرة العملياتية موجودة. رغم ذلك قال رئيس الموساد إنه لا "يقترح اغتيالهم أو القيام بعملية سرية على أرض قطر كونها الوسيطة الوحيدة تقريبا القادرة على التوصل على صفقة تبادل مختطفين، كنت أتوقع أن نضغط على قطر والتحدث معها".