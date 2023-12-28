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الجيش الإسرائيلي: معركة عنيفة داخل مسجد تسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين في خان يونس بغزة

i24NEWS
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جنود الجيش الإسرائيلي خلال نشاط عملياتي في غزة.
جنود الجيش الإسرائيلي خلال نشاط عملياتي في غزة.IDF Spokesperson

بحسب بيان للجيش الإسرائيلي، دخل فريق من القوات الخاصة من اللواء السابع مسجد قتيبة في خان يونس واكتشف تحته شبكة أنفاق مخفية

قال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين جنوده ومسلحي حركة حماس داخل مسجد بمدينة غزة خلال الأنشطة العملياتية خلال الأسبوعين الماضيين، وبلغت ذروتها في انفجار أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين. وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي، دخل فريق من القوات الخاصة من اللواء السابع مسجد قتيبة في خان يونس واكتشف تحته شبكة أنفاق مخفية.

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ماؤور كوهين آيزنكوتPhoto from social media used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law

ولقي الرقيب ماؤور كوهين آيزنكوت، ابن شقيق الوزير الإسرائيلي غادي آيزنكوت، والرقيب يوناتان دين حاييم، حتفهما في تبادل إطلاق النار.

وتمكنت القوات من إنقاذ الجنود الجرحى والقضاء على نشطاء حماس الذين حاولوا الفرار من الموقع المخصص للصلاة والذي تحول إلى مركز إرهابي، وذلك باستخدام الدعم الجوي اللوجستي ضد مسلحي حماس الذين يحاولون الهروب.

IDF Spokesperson
متعلقات حربية عثر عليها الجيش الإسرائيلي في غزةIDF Spokesperson

خلال مداهمة البنى التحتية عثر الجنود على أسلحة وكتب مدرسية وتمت مصادرتها.

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