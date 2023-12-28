الجيش الإسرائيلي ينفّذ هجومًا واسع النطاق اليوم في مناطق متعددة جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ اليوم "هجوماً واسع النطاق" بالطائرات المقاتلة والدبابات ونيران المدفعية، وقام بمهاجمة البنى التحتية التي يستخدمها تنظيم حزب الله في منطقة قرى عيتا الشعب ورامية ومناطق أخرى في جنوب لبنان منذ الحرب. ساعات الصباح.

كما أفادت التقارير أن الطائرات الحربية هاجمت مجمعًا عسكريًا لحزب الله ردًا على عمليات الإطلاق التي تم تنفيذها اليوم داخل الأراضي الإسرائيلية، حيث تم الإبلاغ، من بين أمور أخرى، عن سقوط صواريخ في كريات شمونة.

بالإضافة إلى ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي خلية حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات في المنطقة الحدودية. وفرقة أخرى بقيت داخل مبنى تم إطلاق الصواريخ منه باتجاه إسرائيل.