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إصابتان متوسطة وخطيرة في عملية طعن في حاجز مزموريا جنوب شرقي القدس

i24NEWS
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صورة من المكان الذي وقعت به محاولة طعن في مدينة القدس بالقرب من محطة الباصات المركزية 19/11/2021
صورة من المكان الذي وقعت به محاولة طعن في مدينة القدس بالقرب من محطة الباصات المركزية 19/11/2021Police spokesman

الضفة الغربية: هجوم طعن عند حاجز مزموريا بالقرب من القدس، وإصابة شخصين

اشتباه في وقوع هجوم طعن من القدس: أصيبت امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا ورجل يبلغ من العمر 25 عامًا بجروح متوسطة جراء طعنهما بالقرب من حاجز مزمورية. تم تحييد المنفّذ.

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وتم إبلاغ نجمة داود الحمراء بالحادث عند الساعة 21:05، وباشرت طواقم نجمة داوود الحمراء والمسعفين تقديم العلاج الطبي للشابين، وتم نقلهما إلى مستشفى شعاري تسيديك في القدس.

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