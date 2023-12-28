إصابتان متوسطة وخطيرة في عملية طعن في حاجز مزموريا جنوب شرقي القدس

الضفة الغربية: هجوم طعن عند حاجز مزموريا بالقرب من القدس، وإصابة شخصين

اشتباه في وقوع هجوم طعن من القدس: أصيبت امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا ورجل يبلغ من العمر 25 عامًا بجروح متوسطة جراء طعنهما بالقرب من حاجز مزمورية. تم تحييد المنفّذ.

وتم إبلاغ نجمة داود الحمراء بالحادث عند الساعة 21:05، وباشرت طواقم نجمة داوود الحمراء والمسعفين تقديم العلاج الطبي للشابين، وتم نقلهما إلى مستشفى شعاري تسيديك في القدس.