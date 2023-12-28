نتنياهو تراجع عن نقاش مسألة "اليوم التالي" في اجتماع مجلس الحرب الليلة

نتنياهو التقى 28 عائلة مختطفة، واقتراح بعناصر جديدة من قطر

في ظل الغضب الذي عبر عنه الحزب الصهيونية الدينية، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو - قبيل اجتماع مجلس الوزراء الحربي الليلة - عدم إثارة مسألة "اليوم التالي" في النقاش. وبدلا من ذلك، سيتم مناقشته فقط في اجتماع مجلس الوزراء السياسي الأمني ​​الموسع الأسبوع المقبل.

وقبيل المناقشة في مجلس الوزراء الحربي حول اليوم التالي وحول صفقة رهائن محتملة، التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع 28 عائلة من الرهائن في غزة. وقال لهم نتنياهو: "نحن على اتصال حتى في هذه اللحظة. لا أستطيع تفصيل الوضع، لكننا نعمل على إعادة الجميع وعدم التخلي عن أحد. هذا هو هدفنا".

وتم إطلاع مجلس الوزراء الحربي برئاسة نتنياهو على الرسائل التي جاءت من الوسطاء القطريين عقب المحادثات التي جرت في الأيام القليلة الماضية. وتتعلق الرسائل برد حماس على الاقتراح الإسرائيلي، لكن هذا ليس اختراقا بل اتصالات مستمرة. في الوقت نفسه، وبحسب تقرير لشبكة "الشرق" السعودية، فإن وفداً من حماس - برئاسة زعيم التنظيم إسماعيل هنية - سيصل إلى مصر غداً.

على أية حال، يبدو أنه خلال يوم أو يومين فقط سيكون من الممكن معرفة ما إذا كان الاتجاه هو صفقة أخرى أم طريق مسدود. هذه ليست صفقة جديدة أو عرض جديد، بل عرض قطري محدث - والذي يتضمن أيضًا عناصر جديدة.