الجيش الإسرائيلي: وحدة التحقيق في شعبة المخابرات لديها ما لا يقل عن 65 مليون ملف لحماس

الجيش الإسرائيلي: وحدة التحقيق في عبة المخابرات لديها ما لا يقل عن 65 مليون ملف لحماس

جمع المعلومات الاستخبارية جزء لا يتجزأ من نجاح المناورات البرية في عمق قطاع غزة - بدءاً من تحديد مواقع الأنفاق، مروراً بتدمير منصات الإطلاق، وانتهاءً بعشرات المقاتلين الذين يقتلون يومياً. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يعلن أن وحدة التحقيق في غنائم العدو في شعبة المخابرات لديها ما لا يقل عن 65 مليون ملف لحماس. وفي غضون ذلك، تمتلك نصف مليون وثيقة عن التنظيم وخططه العملياتية وعقيدته في القتال. بحسب تقرير نشره موقع N12 الإسرائيلي.

منذ بداية القتال، جمعت القوات الاستخباراتية آلاف الوثائق والغنائم الفنية. إن مناورات قوات الجيش الإسرائيلي في معاقل حماس وجمع الوثائق والغنائم الفنية وتحويلها إلى دراسة متعمقة تسمح للجيش باستخلاص استنتاجات تعود فيما بعد إلى المراحل العملياتية.

على سبيل المثال، في إحدى المداهمات، عثرت القوات على خريطة لآبار الأنفاق في منزل أحد قادة كتيبة بيت حانون، وفي وقت لاحق عثرت قوات أخرى على قراءة خريطة لم يتم فك شفرتها. وعندما وصلت المواد إلى المجمع قامت الوحدة بإنشاء الرابط بين الخريطة والقراءة - مما يجعل من الممكن إغلاق الدائرة وتدمير الأسس الموجودة في الحقل التابعة للتنظيم.

تقوم وحدة جمع الغنائم الاستخباراتية والفنية في شعبة المخابرات بتنسيق عملية جمع وبحث غنائم منظمة حماس منذ بداية الحرب والمناورة البرية. وتتكون الوحدة في الغالب من ضباط احتياط، وتتمثل مهمتها في استخلاص المعلومات الاست\خبارية من الغنائم التي استولت عليها جميع القوات المقاتلة في الميدان.