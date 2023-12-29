قصف مدفعي متواصل على مناطق في شمالي قطاع غزة

مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك شمالي قطاع غزة، ويبلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في الحرب 502، منهم 168 قتلو منذ بداية العملية البرية في غزة. | الدفاع السورية تؤكد التصدي لهجومين إسرائيليين بمحيط دمشق والمنطقة الجنوبية وتكشف عن الأضرار| جريحان في عملية طعن على حاجز في القدس| ضغوط تجبر نتنياهو على إلغاء مناقشة اليوم التالي للحرب| وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة لبحث مبادرة لوقف إطلاق النار| قصف مدفعي متواصل على مناطق في شمالي قطاع غزة| قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بتوسيع نشاطها في منطقة خان يونس.