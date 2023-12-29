تغطية|الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك شمالي قطاع غزة وتجدد الغارات الجوية والقصف المدفعي
قصف مدفعي متواصل على مناطق في شمالي قطاع غزة
مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك شمالي قطاع غزة، ويبلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في الحرب 502، منهم 168 قتلو منذ بداية العملية البرية في غزة. | الدفاع السورية تؤكد التصدي لهجومين إسرائيليين بمحيط دمشق والمنطقة الجنوبية وتكشف عن الأضرار| جريحان في عملية طعن على حاجز في القدس| ضغوط تجبر نتنياهو على إلغاء مناقشة اليوم التالي للحرب| وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة لبحث مبادرة لوقف إطلاق النار| قصف مدفعي متواصل على مناطق في شمالي قطاع غزة| قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بتوسيع نشاطها في منطقة خان يونس.
الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك شمالي قطاع غزة
سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالنشر بأن النقيب هرئيل شارفيت (33 عاما) من بلدة كوخاف يعقوب، وهو ضابط قتالي في الكتيبة 7008، قُتل في معركة شمال قطاع غزة. وسيوارى الثرى عند الساعة 11.30 في المقبرة العسكرية في جبل هرتسل بالقدس، ويبلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في الحرب 502، منهم 168 قتلو منذ بداية العملية البرية في غزة.
قوات خاصة إسرائيلية تقتحم مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية
أزمة ديبلوماسية بين إسرائيل وإيطاليا على خلفية تعيين السفير الإسرائيلي الجديد
الجيش الإسرائيلي يوسع نشاطه في منطقة خان يونس
تقوم قوات الجيش الإسرائيلي بتوسيع نشاطها في منطقة خان يونس؛ حيث رصدت طائرة مسيره عن بعد مقاتلًا يصوب قذيفة آر بي جي نحو القوات، وقامت دبابات من الفرقة القتالية 460 بقتله قبل أن يطلق النار.
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الأونروا: جنود إسرائيليون أطلقوا النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال قطاع غزة على طريق حدده الجيش
مصدر في القاهرة عن التقارير الإسرائيلية التي تفيد ببناء جدار فاصل بين رفح المصرية وقطاع غزة: "مخصص لغرض سياسي"
أشار مصدر أمني مصري إلى أنباء عن خطة إسرائيلية لفصل مدينة رفح المصرية عن قطاع غزة من خلال بناء جدار تحت الأرض. وقال لصحيفة العربي الجديد القطرية: "الاقتراح مهين، مصر اتخذت العديد من الخطوات لتدمير جميع الأنفاق التي تربطنا بغزة، وتم اتخاذ الأساليب لضمان ذلك. هذه الأفكار تهدف إلى جذب الجمهور في الشارع الإسرائيلي لأغراض سياسية".
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة كفر عقب شمال القدس
إيران: اعدام أربعة مواطنين بتهمة التعامل مع "الموساد" الإسرائيلي
ذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن السلطات أعدمت الجمعة أربعة "مخربين" على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.
الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق بالضفة الغربية وتسجيل إصابات وأضرار
شهدت مناطق وأحياء بالضفة الغربية اقتحامات للجيش الإسرائيلي بآلياته وجنود وتم تسجيل العديد من الإصابات كانت 3 منها باقتحام أحياء في رام الله، كما وقعت إصابات وأضرار في أحياء أخرى.
قصف مدفعي متواصل على مناطق في شمالي قطاع غزة
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت يقر في مقال في وول ستريت جورنال أن الموساد شن هجوما ضد قاعدة طائرات مسيّرة داخل الأراضي الإيرانية عام 2022
وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة لبحث مبادرة لوقف إطلاق النار
ذكر مسؤول في حركة حماس أن وفدا منها يتوجه إلى القاهرة اليوم الجمعة لتقديم ملاحظات بشأن مبادرة مصرية تنص على وقف لإطلاق النار ينهي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.