تقديرات استخباراتية جديدة عن مكان وجود السنوار في قطاع غزة

تأتي هذه التقديرات مع إعلان الجيش الإسرائيلي أن عناصره ينشطون في الأنفاق بخانيونس

وفقا لتقديرات جهات أمنية واستخباراتية إسرائيلية يتواجد قائد حماس في غزة يحيى السنوار حاليا في نفق تحت الأرض في خانيونس الى جانب مختطفين.

وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أنه وفقا للتقديرات، رئيس حماس في قطاع غزة، أحاط نفسه بمختطفين، الأمر الذي يجعل محاولة إمساكه والقضاء عليه عملية حساسة ومعقدة. وعلى ما يبدو يتواجد السنوار في مخبأه مع أبناء عائلته. ويشار الى أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هجاري أعلن أن عناصر الجيش الإسرائيلي ينشطون في الأنفاق في خانيونس.

وذكر مسؤول إسرائيلي لـ"كان" قبل أسبوعين أن يحيى السنوار غادر غزة شمالي قطاع غزة الى خانيونس جنوب القطاع منذ بداية الحرب، وإنه غادر المدينة عن طريق قافلة انسانية غادرت المدينة، وذكر تقرير آخر أن السنوار وقائد القسام -الذراع العسكرية لحماس محمد الضيف غادرا خلال الحرب غزة الى خانيونس جنوبا.