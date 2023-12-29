English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

تقديرات استخباراتية جديدة عن مكان وجود السنوار في قطاع غزة

i24NEWS
دقيقة 1
يحيى السنوار
يحيى السنوار AP Photo/Adel Hana

تأتي هذه التقديرات مع إعلان الجيش الإسرائيلي أن عناصره ينشطون في الأنفاق بخانيونس

وفقا لتقديرات جهات أمنية واستخباراتية إسرائيلية يتواجد قائد حماس في غزة يحيى السنوار حاليا في نفق تحت الأرض في خانيونس الى جانب مختطفين. 

Video poster

وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أنه وفقا للتقديرات، رئيس حماس في قطاع غزة، أحاط نفسه بمختطفين، الأمر الذي يجعل محاولة إمساكه والقضاء عليه عملية حساسة ومعقدة. وعلى ما يبدو يتواجد السنوار في مخبأه مع أبناء عائلته. ويشار الى أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هجاري أعلن أن عناصر الجيش الإسرائيلي ينشطون في الأنفاق في خانيونس. 

وذكر مسؤول إسرائيلي لـ"كان" قبل أسبوعين أن يحيى السنوار غادر غزة شمالي قطاع غزة الى خانيونس جنوب القطاع منذ بداية الحرب، وإنه غادر المدينة عن طريق قافلة انسانية غادرت المدينة، وذكر تقرير آخر أن السنوار وقائد القسام -الذراع العسكرية لحماس محمد الضيف غادرا خلال الحرب غزة الى خانيونس جنوبا. 

Video poster
تلقت هذه المقالة 0 تعليق