الجيش الإسرائيلي يكشف: الصاروخ القاتل الجديد المضاد للدبابات الذي يستخدمه حزب الله

وهو نموذج لم يستخدم ضد إسرائيل حتى الآن، والذي دخل الإنتاج التسلسلي فقط في السنوات الأخيرة

بدأت منظمة حزب الله لأول مرة في استخدام صاروخ EM Cornet - وهو نموذج لم يستخدم ضد إسرائيل حتى الآن، والذي دخل الإنتاج التسلسلي فقط في السنوات الأخيرة. التفاصيل كشفها اليوم (الخميس) شاي نيف في برنامج "على الجانب الآخر" على قناة كان 11.

يبلغ مدى نموذج EM من صاروخ كورنيت ضعف مدى الصاروخ الروسي العادي المضاد للدبابات الذي تعرفه إسرائيل سواء من الجبهة اللبنانية أو من القتال في غزة، أي أن النموذج الجديد يمكن إطلاقه إلى مدى يصل إلى 10 كيلومترات.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الطراز الأحدث بالقدرة على إطلاق صاروخين على الأقل واحدًا تلو الآخر لنفس الغرض. وفقًا لوكالة الأنباء الروسية تاس، لم يكن الهدف من ذلك تعظيم التأثير فحسب، بل أيضًا التغلب على نظام الدفاع الإسرائيلي "سترة الرياح"، الذي تم تركيبه على الدبابات وناقلات الجنود المدرعة الإسرائيلية وكذلك على دبابة أبرامز الأمريكية.

ويظهر حزب الله هنا قدرة تسمح له بإطلاق النار بدقة شديدة وفتاكة للغاية من مسافة بعيدة نسبيا. كل هذا من خلال نظام مضاد للدبابات، والذي، على عكس إطلاق الصواريخ في مسار حاد، ليس له استجابة مثل القبة الحديدية.