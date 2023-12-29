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الجيش الإسرائيلي يشن غارات على المنطقة التي انطلق منها الهجوم على كيبوتس نير عوز في 7 أكتوبر

i24NEWS
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الجيش الإسرائيلي يشن غارات على المنطقة التي انطلق منها الهجوم على كيبوتس نير عوز في 7 أكتوبر
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على المنطقة التي انطلق منها الهجوم على كيبوتس نير عوز في 7 أكتوبرIDF Spokesperson

كانت نير عوز واحدة من المجتمعات التي عانت من أعنف المعارك في السابع من أكتوبر

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة عن بدء عملية في خربة خزاعة – المنطقة التي انطلق منها عناصر في جنوب غزة قبل مهاجمة بلدة نير عوز. وذكر الجيش الإسرائيلي أن عددا من العناصر قتلوا خلال الغارة.

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وقامت القوات الإسرائيلية بتدمير البنية التحتية الموجودة في المنازل في خربة خزاعة. وأفاد الجيش الإسرائيلي أيضًا أنه عثر على عشرات من فتحات الأنفاق بالإضافة إلى أسلحة، بما في ذلك رشاشات كلاشينكوف وقنابل يدوية وألغام.

عانت نير عوز من أعنف المجازر في 7 تشرين الأول (أكتوبر). اختطفت حماس 80 من سكان الكيبوتس، وقتل العشرات.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن كيبوتس نير عوز يوم الخميس عن وفاة جودي فاينشتاين حجاي، التي كان يعتقد في السابق أنها على قيد الحياة في أسر حماس. كما قُتل زوجها غادي حجاي في المعركة، ولا يزال جثتاهما في عهدة حماس.

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