غارات أمريكية في سوريا. ومقتل بعض الأشخاص: بعضهم لبناني

أفاد المركز السوري لمراقبة حقوق الإنسان، وهو منظمة معارضة تعمل من لندن، أن حوالي 20 عنصراً من الجماعات الموالية لإيران في سوريا قتلوا الليلة في غارات جوية نسبت إلى الولايات المتحدة ضد مقرات عسكرية وشحنات أسلحة في البوخمال وما حولها. على الحدود العراقية.

وبحسب المركز، فإن من بين القتلى أيضاً من "لا يحملون الجنسية السورية". وذكرت شبكة "العربية" التلفزيونية السعودية أن ثماني شاحنات دخلت سوريا قادمة من العراق تضررت جراء الهجمات، وأن القتلى لبنانيون.