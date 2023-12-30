التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في خان يونس والأمم المتحدة تشكو من نقص شاحنات المساعدات
يعتقد كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي أن قيادة حماس في غزة تختبئ حاليا في الأنفاق المنتشرة في جنوب قطاع غزة
واصل سلاح الجو الإسرائيلي والقوات البرية هجماتهم ضد أهداف تابعة لحركة حماس في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية مساء أمس الجمعة، ويعتقد كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي أن قيادة حماس في غزة تختبئ حاليا في الأنفاق المنتشرة في جنوب قطاع غزة.
غارات أمريكية في سوريا. ومقتل بعض الأشخاص: بعضهم لبناني
أفاد المركز السوري لمراقبة حقوق الإنسان، وهو منظمة معارضة تعمل من لندن، أن حوالي 20 عنصراً من الجماعات الموالية لإيران في سوريا قتلوا الليلة في غارات جوية نسبت إلى الولايات المتحدة ضد مقرات عسكرية وشحنات أسلحة في البوخمال وما حولها. على الحدود العراقية.
وبحسب المركز، فإن من بين القتلى أيضاً من "لا يحملون الجنسية السورية". وذكرت شبكة "العربية" التلفزيونية السعودية أن ثماني شاحنات دخلت سوريا قادمة من العراق تضررت جراء الهجمات، وأن القتلى لبنانيون.
مسؤول في حماس يؤكد أن الحركة لا تريد هدنة مؤقتة أخرى
قال أحد كبار مسؤولي حماس في لبنان إنه لم تكن هناك محادثات بشأن صفقة الرهائن مقابل هدنة مؤقتة أخرى وسط تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن التقدم نحو هذه الغاية.
وقال أسامة حمدان للجزيرة إن حماس أبلغت الوسطاء أن أولوية الحركة هي وقف دائم لإطلاق النار وأنه لا يوجد حاليا أي حديث عن إطلاق سراح الرهائن قبل توقف القتال.
ويواصل مسؤول حماس اتهام إسرائيل بتسريب معلومات كاذبة من أجل درء الضغوط الداخلية المتزايدة على الحكومة من أجل صفقة الرهائن.
أمم المتحدة: 81 شاحنة مساعدات التي دخلت غزة أمس الجمعة "غير كافية على الإطلاق".
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 81 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم الإسرائيلي ومعبري رفح المصري اليوم.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان له: "لا يزال حجم المساعدات غير كاف على الإطلاق". وأضاف وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ أن هذا وضع مستحيل بالنسبة لشعب غزة ولمن يحاول مساعدتهم. يجب أن يتوقف القتال".