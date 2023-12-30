الجيش الإسرائيلي يداهم مقر حركتي الجهاد الإسلامي وحماس في خان يونس

أعلن الجيش الإسرائيلي عن قيام مقاتلي الفريق القتالي التابع للواء السابع بمداهمة مقار عسكرية لحركة حماس في قلب مدينة خان يونس من بينها غرفة المخابرات العسكرية التي تشرف على كافة العمليات الاستخبارية

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم (السبت)، عن قيام مقاتلي الفريق القتالي التابع للواء السابع بمداهمة مقار عسكرية لحركة حماس في قلب مدينة خان يونس، ومن بينها غرفة المخابرات العسكرية التي تشرف على كافة العمليات الاستخبارية لحماس في المنطقة. إضافة إلى العثور على غرفة عمليات لحركة الجهاد الإسلامي ما أسفر عن وضع اليد على وثائق قيمة للغاية.

وقال قائد اللواء السابع العقيد إلعاد تسوري: "عثرنا على عدد كبير من الأسلحة والبنية التحتية القتالية للعدو. نحن داخل مجمع قتالي بالقرب من مبنى البلدية. وجدنا الكثير من الأسلحة هنا. حاول مقاتل بحوزته كلاتشنكوف أن يقتل جنودا إسرائيليين خلال الليلة الفائتة. قمنا بقتل أحد المسلحين وتم أسر الآخر".

وداهمت مقاتلات الفريق القتالي التابع للواء جفعاتي العديد من البنى التحتية في المنطقة وقضت على مسلحين كانوا يستعدون لمهاجمة القوات بنيران القناصة والدبابات. ونفذ تشكيل النار التابع للواء عدة هجمات باستخدام الطائرات، تم فيها القضاء على المسلحين وتدمير أهداف مثل موقع لإنتاج الأسلحة ومعقل لمسلحي حماس.

وتمهيدا لدخول القوات البرية، نفذ التشكيل الناري للفرقة 98 بالتعاون مع القوات الجوية نحو 50 غارة جوية على أهداف متنوعة منها أهداف تحت الأرض والبنى التحتية.