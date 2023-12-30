محاولات أمريكية وفرنسية لمنع التصعيد على الحدود الشمالية لإسرائيل

وكان هوكشتين قد أعرب عن تفاؤله الحذر بالنسبة لاغتنام لحظية الانتقال الى المرحلة الثالثة من الحرب في غزة بغية العمل على تسوية مع حزب الله

بالتزامن مع التدهور الأمني الذي تشهده الحدود الشمالية لإسرائيل من جهة والجنوب اللبناني من جهة أخرى منذ أكثر من شهرين، في صراع لا ينفك يزداد تعقيدا، من المقرر أن يصل إلى لبنان مطلع العام الجديد المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط عاموس هوكشتين حيث سيطرح عرضا ينهي الأزمة الحالية من خلال الانتقال إلى البت في إنهاء الخلاف الحدودي البري بين إسرائيل ولبنان بناء على ما يعرف بـ 13 نقطة حدودية وانسحاب إسرائيل من القسم اللبناني التابع لبلدة الغجر.

وسيطلب من حزب الله في المقابل التراجع إلى الوراء بحيث لا يكون بوسع قواته الهجوم على البلدات الشمالية خلال إنذار لا يتجاوز الثلاثين دقيقة وبحيث لا يمكنها إطلاق صواريخ مضادة للدبابات بالتوجيه المباشر.

يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية أعلنت عن تمديد فترة إجلاء سكان الشمال بشهرين بعد أن كان من المفترض أن يعودوا إلى منازلهم بعد غد. وأفيد أنه تم إخطار أكثر من 60 ألفاً من سكان البلدات والمدن الشمالية في الجليل، الذين تم إجلاؤهم من منازلهم بسبب القتال مع حزب الله على الحدود الشمالية، بقرار الحكومة تمديد إجلائهم حتى 29 من شباط/ فبراير. ووفقا للقرار الأصلي للحكومة، كان من المفترض أن يعود السكان إلى منازلهم في الأول من يناير/كانون الثاني.

وكان هوكشتين قد أعرب عن تفاؤله الحذر بالنسبة لاغتنام لحظية الانتقال الى المرحلة الثالثة من الحرب في غزة بغية العمل على تسوية مع حزب الله. ومن المقرر أيضا أن ينخرط في الجهود المبذولة لاحتواء الأزمة كل من وزير الدفاع الفرنسي سبستيان لاكورنو ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.