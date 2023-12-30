نتنياهو :"محور فيلادلفيا يجب أن يكون تحت سيطرة إسرائيل" و"نعمل ضد ايران بكل مكان"

رئيس الحكومة الاسرائيلية يؤكد على أن الحرب في غزة ستستغرق أشهرا وان إسرائيل توجه ضربات موجعة الى حزب الله

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية في كلمة له اليوم على أن "محور فيلادلفيا" الحدودي بين غزة ومصر يجب أن يكون تحت السيطرة الإسرائيلية، وإن الحرب في غزة ستستمر أشهرا، موجها تهديدات الى حزب الله وايران وقال إن إسرائيل تعمل ضدها بكل مكان وبكل طريقة.

وتطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في كلمته خلال المؤتمر الصحافي الى الجبهة الشمالية قائلا :"إننا نوجه ضربات موجعة لحزب الله، وافقنا على خطط عملياتية لمواصلة الحرب، وان قام حزب الله بتوسيع الحرب سيتلقلا ضربات لم يحلم بها- وكذلك ايران".

وشدد نتنياهو على أن ايران هي التي يقود "يقود محور الشر والهجمات ضدنا في الجبهات المختلفة، وهذه ليست موجهة ضد إسرائيل فحسب وإنما ضد العالم الحر كله. نحن نعمل ضد ايران بكل مكان وبكل طريقة ولن أقدم التفاصيل".

وشدد نتنياهو على أن الحرب في غزة ستستمر لأشهر كثيرة :"سياستي واضحة سنواصل القتال حتى القضاء على حماس والإفراج عن جميع المختطفين " وقال نتنياهو "كرئيس للحكومة رفضت الضغوط الدولية لوقف القتال. وأنا أقدر الدعم الأمريكي الذي انعكس في موافقة الإدارة على إمدادات إضافية من الأسلحة للجيش الإسرائيلي"

وحين سئل في المؤتمر الصحافي بأنه عن تصريحه بأنه "بعد القضاء على حماس سيعمل على ضمان أن لا تشكل غزة تهديدا إضافيا على إسرائيل" وإن كان هذ يعني أنه اتخذ قرارا عدم تحمل المسؤولية الشخصية على فشل 7 أكتوبر وعدم الاستقالة بعد الحرب قال :"غزة لن تشكل في الواقع تهديدا لطالما الأمر متعلق بي والسؤال عن النية بالاستقالة الذي يتكرر بين الفينة والأخرى- الأمر الوحيد الذي أنوي التخلص منه هو حماس وبهذا أنا منشغل وليس بأمر آخر".

وأشار نتنياهو إلى مقال نشره رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أكد فيه أن إسرائيل هاجمت إيران في شباط/فبراير 2022. وقال: "هذا أمر غير مسؤول خطير للغاية، نحن لا نتصرف بهذه الطريقة".

وحين سؤاله عن وضع الاتصالات حول صفقة مختطفين محتمله قال :"إن كان موجودة- سوف تتم. لا يمكنني الحديث أنه تم التوصل الى شيئ. وجهت حماس كافة أنواع الإنذارات التي لم تنفذها.نرى امكانية للتحرك ولا أريد خلق توقعات مبالغ بها. الطريقة التي ندير بها هذه الأمور هي الدمج بين الضغط العسكري مع التوجه العقلاني في المفاوضات. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها التوصل الى نتائج".

وحلال السؤال عن محور فيلادلفيا /محور صلاح الدين والسيطرة الإسرائيلي عليه قال :"محور فيلادلفيا أو المحور الجنوبي يجب أن يكون بيدينا وأن يكون مغلقا. كل ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نريده ويجب أن نضمنه".

وبخصوص تعليمات لرئيس الموساد ورئيس الشاباك عدم المشاركة في نقاشات مع غالانت قال :"أنا لا أمنع أي اجتماع. لا أعرف أي اجتماع له قيمة أمنية كبيرة. لا أعلم ذلك ولا أمنع أحداً من اللقاء. والعكس صحيح"