تقرير: رئيس الموساد يتلقى الضوء الأخضر للمضي قدما في الاقتراح القطري بإطلاق سراح الرهائن

يرتكز الاقتراح إلى وقف إطلاق النار لمدة أسابيع لقاء إطلاق سراح عشرات الرهائن بعد أن كانت حماس تصر على وقف نهائي لإطلاق النار قبل المضي قدما بأي صفقة

أشار تقرير نشرته هيئة البث الرسمية كان مساء السبتـ إلى أن مجلس الوزراء الحربي منح "الضوء الأخضر" لرئيس الموساد ديدي برنيع للمضي قدما في الاقتراح القطري لإطلاق سراح الرهائن. ويرتكز الاقتراح إلى وقف إطلاق النار لمدة أسابيع لقاء إطلاق سراح عشرات الرهائن بعد أن كانت حماس تصر على وقف نهائي لإطلاق النار قبل المضي قدما بأي صفقة.

وقال التقرير إن الاتصالات متقدمة جدًا، وفقا لمصادر إسرائيلية.

وفي الوقت نفسه، فمن المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء الحربي غدا لبحث صفقة المختطفين وقضية اليوم التالي في غزة. وبناء على طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ستناقش الحكومة الموسعة أيضا مسألة السيطرة على غزة بعد الحرب.

وأفيد أيضا أن رئيس الموساد ديدي برنياع كان قد أبلغ أمس الكابينيت الحربي بالرسالة القطرية التي مفادها أن حماس لم تعد تصر على إنهاء الحرب كشرط للمضي قدماً في صفقة الرهائن الجديدة. وبحسب مسؤول مطلع على التفاصيل، فإن النقاش يركز على صفقة إنسانية، لكن الثمن الذي سيتعين على إسرائيل دفعه من حيث أيام الراحة والإفراج عن السجناء سيكون "أثقل".

وفي ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع، بالرغم من بعض الأصوات داخل الحكومة التي تنادي بتقليصها فإن ذلك ليس واردا لا سيما على خلفية التحذير بسحب الولايات المتحدة دعمها لإسرائيل بحال تم المس بقضية المساعدات، على ما قال مصدر مطلع.