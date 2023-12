بعد تصريح نتنياهو حول محور فيلادلفيا نائب مصري يحذر من انفجار الموقف ين مصر وإسرائيل

هاجم النائب المصري مصطفى بكري تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة الماضية عن حاجة إسرائيل للسيطرة على محور فيلادلفيا الذي يربط قطاع غزة بمصر.

وحذر بكري من انفجار الموقف في منشور على حسابه على منصة "إكس" حيث كتب: "الجيش الإسرائيلي يشن هجوما منذ قليل بطول الحدود المصرية الفلسطينية على محور فيلادلفيا، بزعم تدمير الأنفاق بين مصر وغزة. هذا تطور خطير قد يدفع إلى انفجار الموقف بين مصر وإسرائيل..الضربات على بعد أمتار قليلة من الحدود المصرية.. العدو يتمادى في مخططاته.. حدود مصر خط أحمر".