بعد تصريح نتنياهو حول محور فيلادلفيا نائب مصري يحذر من انفجار الموقف ين مصر وإسرائيل

كتب البكري على إكس: هذا تطور خطير قد يدفع إلى انفجار الموقف بين مصر وإسرائيل..الضربات على بعد أمتار قليلة من الحدود المصرية.. العدو يتمادى في مخططاته.. حدود مصر خط أحمر"

هاجم النائب المصري مصطفى بكري تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة الماضية عن حاجة إسرائيل للسيطرة على محور فيلادلفيا الذي يربط قطاع غزة بمصر.

وحذر بكري من انفجار الموقف في منشور على حسابه على منصة "إكس" حيث كتب: "الجيش الإسرائيلي يشن هجوما منذ قليل بطول الحدود المصرية الفلسطينية على محور فيلادلفيا، بزعم تدمير الأنفاق بين مصر وغزة. هذا تطور خطير قد يدفع إلى انفجار الموقف بين مصر وإسرائيل..الضربات على بعد أمتار قليلة من الحدود المصرية.. العدو يتمادى في مخططاته.. حدود مصر خط أحمر".

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ويقع محور فيلادلفيا، المعروف أيضا بـ"محور صلاح الدين"، ضمن المنطقة العازلة بموجب اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، ويبلغ طوله 14 كيلومترًا. ويسمح الاتفاق لإسرائيل ومصر بنشر قوات محدودة العدد والعتاد على المحور بهدف تسيير دوريات على جانب المحور المصري لمنع التهريب والتسلل.

تولي إسرائيل أهمية كبيرة لمحور فيلادلفيا الذي يشتبه على أنه محور رئيسي لتهريب الأسلحة إلى داخل القطاع عبر شبكة أنفاق متطورة تؤوي حماس وقد عبر نتنياهو في كلمته أمس السبت عن أهمية إخضاع هذا المحور للسيطرة الإسرائيلية. وقال نتنياهو إن محور فيلادلفيا أو المحور الجنوبي يجب ان يكون في أيدينا وأن يكون مغلقا. كل ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه وعلينا ضمان ذلك".