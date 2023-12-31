تقرير: وفد أمني مصري زار إسرائيل بهدف التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب

الوفد الأمني المصري زار إسرائيل الخميس الماضي والذي يضم مسؤولين كبار في جهاز المخابرات

زار وفد أمني مصري يشمل كبار القادة في جهاز المخابرات المصري إسرائيل الخميس الماضي وذلك بهدف محاولة التوصل الى اتفاق يؤدي الى إنهاء الحرب في قطاع غزة، جاء هذا وفقا لما نقله موقع "العربي الجديد".

وذكر موقع مصري بحسب الصحيفة القطرية، بأن البعثة المصرية حاولت فهم ما هو موقف إسرائيل بخصوص من الانسحاب من القطاع في حال تم التوقيع على اتفاق شامل، قائلا :"إن الأمور معقدة، الوفد عاد الى القاهرة بدون الحصول على إجابات. وفي الحكومة الإسرائيلية قالوا إنهم سيناقشون هذه القضايا في مجلس الحرب".

وقبل يومين أفاد "العربي الجديد" بأن مصر ترى في حماس جزءا لا يتجزأ من مستقبل قطاع غزة بعد الحرب على عكس إدارة بايدن التي تؤيد الرؤيا بأن حماس لن تكون الحاكمة المركزية في القطاع.