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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من جنوده في معارك غزة لترتفع حصيلة العملية البرية إلى 172

i24NEWS
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الرقيب أول (احتياط) إليراز غاباي والرقيب أول (احتياط) ليآف سعدة
الرقيب أول (احتياط) إليراز غاباي والرقيب أول (احتياط) ليآف سعدةIsrael Defense Forces

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد مقتل اثنين من جنوده في المعارك الضارية في قطاع غزة لترتفع حصيلة الجنود الذين سقطوا منذ بدء العملية البرية إلى 172

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد مقتل اثنين من جنوده في المعارك الضارية في قطاع غزة لترتفع حصيلة الجنود الذين سقطوا منذ بدء العملية البرية إلى 172.

ووفقا لبيان الجيش فإن الرائد (احتياط) إليراز غاباي، 37 عاماً، من بيتح تكفا، مقاتل في الكتيبة 7810، لواء يفتاح (11)، سقط في معركة وسط قطاع غزة. وسقط الرائد (احتياط) ليآف سعدة، 23 عاماً من طبريا، مقاتل في كتيبة الهندسة 7107، في معركة شمال قطاع غزة.

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