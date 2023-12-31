تقرير: إسرائيل تعمل على إعداد لائحة اتهام ضد مسلحي حماس على غرار محاكمة أيخمان

وفقا للصحيفة فإنه "من المتوقع أن يسفر التحقيق الإسرائيلي عن محاكمة ستكون الأكثر أهمية في البلاد منذ أوائل الستينيات، عندما اعتقلت إسرائيل أدولف أيخمان وحاكمته وشنقته لدوره المركزي في المحرقة"

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم (الأحد)، أن المحققين في الشرطة الإسرائيلية ومكتب المدعي العام يعكفون على إعداد لائحة اتهام ضد مسلحي حركة حماس الذين شاركوا في الهجوم المفاجئ على بلدات الغلاف المحاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول مخلفين آثارا كارثية لم تشهدها إسرائيل منذ إقامتها، على ما جاء في معريف.

وبحسب النشر، فإن دولة إسرائيل تجمع الكثير من الأدلة، من بينها تلك المتعلقة بالاعتداءات الجنسية والاغتصاب وحرق الأطفال وبتر الأطراف التي قام بها عناصر حماس في 7 أكتوبر. ويقدر المسؤولون في إسرائيل أنه بالإمكان بناء على لائحة اتهام من هذا النوع تحديد العقوبات الصارمة التي سيتم فرضها على المتورطين بتلك الأعمال وبقيوا على قيد الحياة.

ووفقا للصحيفة فإنه من المتوقع أن يسفر التحقيق الإسرائيلي عن محاكمة ستكون الأكثر أهمية في البلاد منذ أوائل الستينيات، عندما اعتقلت إسرائيل أدولف أيخمان وحاكمته وشنقته لدوره المركزي في المحرقة". وقال روعي شيندورف، نائب المدعي العام السابق: "لم تتعامل دولة إسرائيل من قبل مع جرائم وتحقيقات بهذا الحجم. ستكون هذه واحدة من أهم المحاكمات التي ستجري في إسرائيل."