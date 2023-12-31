الولايات المتحدة وإسرائيل تناقشان إقامة حاجز تحت الأرض لإغلاق طرق التهريب بمحور فيلادلفيا

محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين من أكثر المواضيع والقضايا التي تثير جدلا بين مصر وإسرائيل

على خلفية الحرب في غزة تحاول إسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى تفاهمات لمواجهة طرق التهريب تحت الأرض في محور فيلادلفيا بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة. واستعرض كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس القسم الاستراتيجي في الجيش الإسرئيلي، والجنرال اليعزر طوليدانو خلال جلسة الحكومة، مراجعات تبين منها أن أحد الأفكار التي يتم دراستها في الحوار بين الدول هو تمويل إمريكي لإقامة حاجز تحت الأرض ، على غزة الحاجز الذي أقيم على الحدود بين غزة وإسرائيل.

خلال الأسابيع الأخيرة كرر نتنياهو تصريحاته حول أهمية السيطرة الإسرائيلية على المحور. آخرها كان المؤتمر الصحافي مساء أمس حيث قال :"محور فيلادلفيا يجب أن يكون بأيدينا ويجب إغلاقه. والواضح أن كل ترتيب آخر لن يؤمن ما نريد".

هذا الاسم أطلق على اسم محور صلاح الدين الذي يوازي للحدود بين مصر والقطاع: 14 كيلومتراً من البحر الأبيض المتوسط غرباً إلى معبر كرم أبو سالم شرقاً. وفرض اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل منذ عام 1979 قيودا على انسحاب القوات العسكرية من جوانب المحور.

وسيطرت إسرائيل على محور فيلادلفيا حتى انسحابها من غزة عام 2005 وسلمته للسلطة الفلسطينية، وتم على إثرها التوقيع على اتفاق جديد ينظم تواجد القوات ويتيح التنسيق الأمني بين إسرائيل ومصر. ومنذ ذلك الحين، تدير مصر قوة عسكرية محدودة هدفها الرسمي هو منع التسلل والتهريب.ويشار إلى أن التصريحات الإسرائيلية حول وجوب السيطرة على محور فيلادلفيا جرت ردودا غاضبة من المصريين والفلسطينيين.