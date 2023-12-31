توتر داخل القيادة الإمنية: مواجهة بين وزير الأمن ورئيس الموساد، فما القصة؟

يرتبط هذا الأمر بالقضية الهامة المرتبطة بقضية المختطفين حيث يعمل برنياع للتوصل الى صفقة

ذكر تقرير لهيئة البث الرسمية "كان "أن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت هاجم رئيس الموساد ددي برنياع بعد عودته من أحد الرحلات خارج البلاد على خلفية إدارة قضية الإفراج عن المختطفين. واحتج خلال جلسة شارك بها الاثنان بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على إدارة برنياع الملف مع الوسطاء.

ووفقا لمصادر مطلعة على التفاصيل ذكرت لـ "كان" بأن غالانت لا يشعر بالرضا من الطريقة التي يدير بها برنياع الاتصالات للإفراج عن المختطفين مع الوسطاء، وعبر عن ذلك أكثر من مرة.

وعقب مكتب وزير الأمن الإسرائيلي على ما ذكر أعلاه :"وزير الأمن ورئيس الموساد يعملان بتعاون وثيق للتوصل إلى أهداف الحرب، في حين لم يصدر عن ديوان رئيس الحكومة باسم الموساد أي رد.