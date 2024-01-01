أطلقت حماس أكثر من 20 صاروخا باتجاه مدن وسط وجنوب إسرائيل، بعد دقيقة واحدة من منتصف ليل العام الجديد 2024. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات

أطلقت حماس أكثر من 20 صاروخا باتجاه مدن وسط وجنوب إسرائيل، بعد دقيقة واحدة من منتصف ليل العام الجديد 2024. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وجاء ذلك بعدما صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القتال من المحتمل أن يستمر طوال العام.

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