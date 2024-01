الجيش الإسرائيلي ينشر مقطع فيديو لاعتراضات القبة الحديدية بعد إطلاق أكثر من 20 صاروخًا باتجاه إسرائيل، بعد دقيقة واحدة فقط من منتصف الليل

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .