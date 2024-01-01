التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قائد حماس الذي قاد قوات النخبة في هجوم في 7 أكتوبر
أطلقت حماس أكثر من 20 صاروخا باتجاه مدن وسط وجنوب إسرائيل، بعد دقيقة واحدة من منتصف ليل العام الجديد 2024. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات
أطلقت حماس أكثر من 20 صاروخا باتجاه مدن وسط وجنوب إسرائيل، بعد دقيقة واحدة من منتصف ليل العام الجديد 2024. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وجاء ذلك بعدما صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القتال من المحتمل أن يستمر طوال العام.
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الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قائد حماس الذي قاد قوات النخبة في هجوم في 7 أكتوبر
مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي: حماس ستمتلك قدرات إطلاق الصواريخ حتى خلال عامين
يقدر مسؤولون إسرائليين كبار أن حماس سوف تتمتع بقدرات تشغيلية أقل لإطلاق الصواريخ والذخائر الدقيقة التوجيه حتى في غضون عامين أو ثلاثة أعوام، وذلك بسبب تحولها إلى جيش متطرف على مدى الأعوام الأربعة عشر الماضية. ولهذا السبب، أعلنت وزارة الأمن في الأيام الأخيرة إقامة جدران جديدة ومخفية من إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات على المركبات المدنية الإسرائيلية على طريق 232 في المغلف.
الجيش الإسرائيلي: "لن يكون هناك "رأس السنة" حتى يعود جميع المختطفين إلى ديارهم"
أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى وابل الصواريخ على وسط البلاد والسهول في بداية العام الجديد، وكتب على حسابه X (تويتر سابقًا) أنه "عام جديد، بنفس تطرف حماس. وبينما لا يزال 129 إسرائيليًا محتجزين لدى حماس في غزة، قررت حماس أيضًا بدء عام 2024 بإطلاق وابل من الصواريخ على إسرائيل. ووفقا له، "لا يوجد "عام جديد جيد" حتى يصبح الجميع في منازلهم".
تقرير قطري: إسرائيل تضغط على مصر للقبول بنشاط الجيش الإسرائيلي في منطقة فيلادلفيا
قالت مصادر لصحيفة "العربي الجديد" القطرية، إن مسؤولين كباراً في الحكومة الإسرائيلية حاولوا خلال الأيام الماضية إقناع مصر بالقبول بدخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى منطقة محور فيلادلفيا، وأضافت المصادر أنه سيكون ومن الصعب على مصر قبول هذه الخطوة، لكن إسرائيل لا تزال تتوقع منها أن تكون مرنة، وبحسب المصادر فإن "إسرائيل تستخدم الورقة الاقتصادية للضغط على مصر لقبول الفكرة، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه".
تقرير: البنتاغون يضغط على إدارة بايدن لضرب الحوثيين في اليمن
يضغط مسؤولو البنتاغون على إدارة بايدن لاتخاذ إجراء عسكري ضد الحوثيين في اليمن، حسبما أوردت نيويورك تايمز.
وبحسب التقرير فإن مسؤولي الدفاع الأميركيين وضعوا خططاً لتدمير الحوثيين. البنية التحتية لتصنيع الأسلحة ومستودعات الذخيرة، بما في ذلك مصانع الزوارق السريعة المماثلة لتلك المستخدمة ضد القوات الأمريكية في منطقة البحر الأحمر.
وبحسب ما ورد اعتبرت واشنطن الحادث الأخير الذي وقع نهاية الأسبوع بمثابة تصعيد كبير يزيد من احتمال التدخل العسكري الأمريكي، على الرغم من التردد الذي أبداه الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار المسؤولين في إدارته.
الجيش الإسرائيلي ينشر مقطع فيديو لاعتراضات القبة الحديدية بعد إطلاق أكثر من 20 صاروخًا باتجاه إسرائيل، بعد دقيقة واحدة فقط من منتصف الليل
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حماس تعلن مسؤوليتها في إطلاق أكثر من 20 صاروخا بعيد المدى
أعلن الجناح العسكري لحماس مسؤوليته عن إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه جنوب ووسط إسرائيل، قائلاً إن ما لا يقل عن 20 صاروخاً بعيد المدى من طراز M-90 تم إطلاقها باتجاه تل أبيب ومحيطها.