الجيش الإسرائيلي : مقتل 29 من أصل 170 جنديًا إسرائيليًا بنيران صديقة وحوادث أخرى

وقُتل 18 جنديًا بنيران صديقة بسبب خطأ في تحديد الهوية، بما في ذلك الغارات الجوية وقصف الدبابات وإطلاق النار، فيما قُتل جنديان برصاص لم يكن يستهدفهما.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 29 من أصل 170 جنديًا في قطاع غزة خلال الهجوم البري، بنيران صديقة وحوادث أخرى.

وقُتل 18 جنديًا بنيران صديقة بسبب خطأ في تحديد الهوية، بما في ذلك الغارات الجوية وقصف الدبابات وإطلاق النار، فيما قُتل جنديان برصاص لم يكن يستهدفهما.

وقُتل تسعة جنود في حوادث، بما في ذلك إطلاق نار عرضي من الأسلحة، والتعرض للدهس، والإصابة بشظايا من عمليات الهدم الخاضعة للرقابة.

ومنذ بداية العملية البرية، قُتل ما بين جنديين وستة جنود أسبوعيًا في حوادث نيران صديقة أو حوادث، بحسب البيانات.

وقدّر الجيش الإسرائيلي أن أسبابًا لا تعد ولا تحصى أدت إلى وقوع هذه الحوادث المميتة، بما في ذلك العدد الكبير من القوات العاملة في غزة، ومشاكل الاتصال بين القوات، وتعب الجنود وعدم اهتمامهم باللوائح.

ويوجد حاليًا الآلاف من قوات المشاة والدبابات والقوات الأخرى في غزة تشارك في الهجوم البري الإسرائيلي ضد حماس.

وقال الجيش إنه يقوم باستمرار بتقييم القتال الدائر، بما في ذلك حالات النيران الصديقة، وتنفيذ الدروس المستفادة بسرعة.