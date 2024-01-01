تقرير: إسرائيل تقوم بإعداد خطة تهدف لاستبدال العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بعمال أجانب

من المتوقع وصول 25 ألف عامل من سريلانكا، و20 ألف عامل من الصين، و17 ألف عامل من الهند، و13 ألف عامل من تايلاند، و6 آلاف عامل من مولدوفا.

أفادت هية البث الإسرائيلية، أمس الأحد، أنه تم إعداد خطة في مركز المراقبة المدنية بهدف استبدال العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بعمال أجانب خلال عام 2024.

ومن المتوقع أن يتم إعتماد هذه الخطة بمثابرة دائمة وليس فقط لفترة الحرب بهدف تقليص اعتماد إسرائيل على العمال الفلسطينيين، وسيتم عرض الخطة على مجلس الوزراء الاقتصادي في غضون الأسبوعين المقبلين.

وتتضمن الخطة "استيراد" العمال من الدول التالية: من المتوقع وصول 25 ألف عامل من سريلانكا، و20 ألف عامل من الصين، و17 ألف عامل من الهند، و13 ألف عامل من تايلاند، و6 آلاف عامل من مولدوفا.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة حافزًا اقتصاديًا للإسرائيليين للعمل في البناء والزراعة، وهو ما بدأ بالفعل ويجب أن يزداد في المستقبل. كما أنها تعرض التطورات التكنولوجية التي قد تستغني عن بعض العاملين في الصناعات ذات الصلة

ويتطلب تنفيذ الخطة إبرام اتفاقيات مع الدول التي لم يوقع بعضها بعد وما زال في طور التحركات الدبلوماسية. وتم إعداد الخطة بالتعاون مع وزارات المالية والداخلية والعمل.