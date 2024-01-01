المرشح الذي تدفعه جهات دولية لإدارة غزة بعد الحرب

ويعتبر فياض من الشخصيات الهامة التي أسست مؤسسات السلطة الفلسطينية وشغل عدد من المناصب الهامة

طرح مسؤولون دوليون سلام فياض، رئيس حكومة السلطة الفلسطينية الأسبق، كمرشح لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، حسبما أعلن اليوم (الاثنين) وتولى فياض رئاسة حكومة السلطة الفلسطينية بين عامي 2007 و2013، ويعتبر من أسس مؤسسات السلطة الفلسطينية، كما شغل منصب وزير المالية ومستشار صندوق النقد الدولي.

AP Photo/Daniel Ochoa de Olza

ووفقا لهيئة البث الرسمية "كان" فإنه خلال الأسابيع الأخيرة وفي إطار النقاشات حول قضية "اليوم التالي بعد الحرب"، طرح ديبلوماسيون مشاركون في المباحثات اسم سلام فياض كمن يريدون أن يدير القطاع في اليوم التالي بعد الحرب، وحتى أن يحصل على منصب كبير "بالسلطة الفلسطينية المتجددة" كما عرفها الأمريكيون.

وعبر جزء من المسؤولين الدوليين المشاركين في المباحثات عن إهتمامهم بفياض. لكن مع ذلك، ووفقا لمصادر مطلعة على التفاصيل شددوا في المباحثات على أنه "في نهاية الأمر يجب أن يكون ذلك جزءا من قرار فلسطيني". وأفادت "وول ستريت جورنال" قبل عدة أيام أن فياض أيضا منخرط في محادثات مع حماس، في إطار المحاولة لخلق حوار بين الطرفين.