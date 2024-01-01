طلبات السنوار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس

ويشار الى أن وفدا من حماس ووفدا إسرائيليا يتواجد حاليا في القاهرة لمناقشة موضوع المختطفين

بعد إصرار حماس على عدم التفاوض مع إسرائيل تحت النار، خفف السنوار من حدة مواقفه وتتواجد حاليا وفد لحماس مساء اليوم في القاهرة بهدف مناقشة موضوع المختطفين.

وذكرت القناة N12 أنه في المقابل وضع السنوار مهلة للسلطة الفلسطينية، وطالب من أبو مازن إدخال حماس - مع باقي الفصائل الفلسطينية في القطاع- الى منظمة التحرير الفلسطينية، حتى قبل انتهاء الحرب. إضافة لذلك طلب السنوار من أبو مازن إجراء انتخابات في السلطة الفلسطينية.

ويشار الى أن صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة في لندن قالت في وقت سابق اليوم أن بعثة إسرائيلية تتواجد حاليا في العاصمة القاهرة، وتناقش صفقة مختطفين. قائد حماس يدير الاتصالات في القاهرة عن بعده، من مكان تواجده في غزة.

كابينيت الحرب الإسرائيلي اجتمع أمس لمناقشة قضية المختطفين في محاولة لفهم كيفية التقدم بالموضوع، وماهي الامكانيات المتاحة أمام إسرائيل. رئيس الموساد ددي برنياع أطلع أعضاء الكابينيت عن الإشارات التي وصلت من حماس الى قطر، والتي بموجبها حماس تراجعت قليلا من موقفها وأعرب عن استعدادها "اجراء محادثات تحت النار" على أساس الاقتراح القطري.