هجوم 7 أكتوبر: ضحايا حفل الطبيعة يطالبون بتعويضات بقيمة 200 مليون شاقل من الدولة

قدمت الدعوى من قبل 42 من المصابين في الهجوم الدموي الذي نفذه حماس وادى لمقتل المئات من المشاركين

قدم 42 من المصابين في الحفل الموسيقي "هنوفا" اليوم دعوى قضائية بقيمة 200 مليون شاقل ضد الجيش الإسرائيلي، الشاباك والشرطة الإسرائيلية- "بسبب الإهمال الجسيم فيما يتعلق بتنظيم الحدث في احتفال الطبيعة". وذكر في الدعوى التي قدمت الى المحكمة المركزية بتل أبيب بأن "الكارثة كان يمكن تجنبها بسهولة كبيرة" . من بين الأمور الأخرى التي تطرقت لها الدعوى، كان عدم إعطاء تعليمات لإغلاق الحفل وتفريق المشاركين- رغم التحذيرات حول حدث أمني في المنطقة ورد ساعات قليلة من الهجوم الدموي.

وذكرت الدعوى :"مكالمة هاتفية واحدة فصلت بين حياة والسلامة الجسدية والنفسية لمقدمي الدعوى وتدمير حياتهم" وتابعت "كل ما كان على المدعى عليهم العمل، هو القيام بمكالمة هاتفية للجهات المسؤولة حتى يقوموا بتفريق الحفلة على ضوء الإخطارات الواردة بين 23/10/6 - 23/10/7".

وبحسب الدعوى، فإن طلب الموافقة على الحفل الذي أطلق عليه "يونيتي" والذي بدأ قبل يوم واحد من حفل "هانوفا" في موقف سيارات "راعيم" الواقع بالقرب من حدود غزة، تم تقديمه قبل حوالي 3 أشهر من الحدث. قبل وقت قصير من تاريخ الحدث، تم طلب الإذن لتمديد الحفلة ليوم آخر.

وذكر أيضًا في الدعوى أن ضباطًا كبارًا في فرقة غزة أعربوا عن مخاوف أمنية بشأن إقامة حفل جماهيري بالقرب من حدود غزة، ولكن على الرغم من ذلك، تمت الموافقة على الحفل. بالإضافة إلى ذلك، ادعى المحامون في الطلب أن ضابط العمليات في فرقة غزة عارض إقامة الحفلة الطبيعية لأن الحديث عن خطر أمني غير ضروري، بل وشددوا على أن الجيش الإسرائيلي سيواجه صعوبة في تأمين الحفلة طوال عطلة نهاية الأسبوع، لأنه كان يوم عطلة "عيد فرحة التوراة" وكان العديد من الجنود قد عادوا إلى منازلهم.

ووفقا للمدعين، لم يقم أحد من الجيش الإسرائيلي أو الشرطة بتبليغ نحو 3500 مشارك في حفل "هنوفا" عن مخاوف أمنية. اضافة لذلك، زعم أيضا، انه عندما عرف بالفعل بالليلة بين 6 و7 أكتوبر عن تطور وضع أمني غير معتاد، لم تكلف القوى الأمنية نفسها عناء الأمر على الفور بإغلاق الحفل وتفريق المحتفلين إلى منازلهم.

كما تم التأكيد على أن الدعوى لا تحل محل لجنة التحقيق الحكومية التي ستشكل مستقبلا، وأنها تشير تحديدا إلى الإغفالات والإهمال الذي سبق الحفل. وجاء في الدعوى القضائية: "نتوقع أن تتدخل المحكمة وتعوض المدعين الذين هم في وضع صعب للغاية".